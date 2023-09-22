لماذا تصاب بعض النساء بحب الشباب بعد الزواج؟

صاب بعض النساء بعد الزواج بحب الشباب، دون معرفة السبب وراء ذلك، مسببًا لهن مجموعة مزعجة من الأعراض، مثل البثور والرؤوس السوداء والبيضاء.
للإجهاد الزائد الذي تتعرض له المرأة بعد الزواج دخل في إصابتها بحب الشباب، حيث يؤدي إلى إنتاج المزيد من هرموني الأندروجين والكورتيزول، اللذين يحفزان الغدد الدهنية في البشرة على إفراز الزهم بنسبة عالية، مما يسبب انسدادًا للمسام، ومن ثم ظهور البثور على الوجه.
يمكن للمرأة المتزوجة التخلص من حب الشباب عن طريق اتباع بعض الإرشادات، أهمها:
- تنظيف الوجه أكثر من مرتين في اليوم بالغسول المناسب للبشرة.
- الاعتماد على الماء الدافئ في تنظيف الوجه، لأن المياه الساخنة قد تصيب البشرة بالجفاف.
- تجنب استعمال مقشرات البشرة القاسية.
- عدم فرك البثور أو كشطها أو تفريغ الرؤوس من الدهون، منعًا لتفاقم الحالة.
- اتباع نظام غذائي صحي قليل الدهون.