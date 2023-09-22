لماذا تصاب بعض النساء بحب الشباب بعد الزواج؟

صاب بعض النساء بعد الزواج بحب الشباب، دون معرفة السبب وراء ذلك، مسببًا لهن مجموعة مزعجة من الأعراض، مثل البثور والرؤوس السوداء والبيضاء.

أسباب حب الشباب عند المتزوجات: للإجهاد الزائد الذي تتعرض له المرأة بعد الزواج دخل في إصابتها بحب الشباب، حيث يؤدي إلى إنتاج المزيد من هرموني الأندروجين والكورتيزول، اللذين يحفزان الغدد الدهنية في البشرة على إفراز الزهم بنسبة عالية، مما يسبب انسدادًا للمسام، ومن ثم ظهور البثور على الوجه.

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