أفعالها تعنى الكثير.. أبرز علامات الحب عند المرأة

المرأة لقد خلقها الله حنونة جميلة تمتلك القلب الرقيق والعاطفة والحب، ولكن هل تعترف المرأة بحبها؟ في أغلب الأحيان يصعب ذلك، ولكنها تعطى إشارات دقيقة وتنتظر منك أيها الرجل المبادرة والخطوة الأولى، ورغم ذلك هل تستطيع الرجل أن يلتقط تلك الإشارات والتلميحات؟ يؤكد الكثير من دارسي العلاقات الإنسانية أنه نادرًا ما يحدث ذلك، في السطور التالية تجد بعض العلامات التي تظهر على المرأة حين تحب وفقًا لما نشره موقع "momjunction" وعليك أيها الرجل أن تلتقط تلك العلامات ولا تضيع الفرصة من بين يديك.

تنظر إليك في معظم الوقت

هل تحدق فيك وتبتسم حتى عندما تكون مشغولاً بالعمل ولا توليها أي اهتمام؟ أو تلمع عيناها عندما تلتقي عيناك وتبتسمان لبعضكما البعض، هذه علامات خفية تعكس اهتماماتها بك. يُظهر الاتصال بالعين مدى اهتمام الشخص بك أو انجذابه إليك.

دائمة التشجيع لك

هي دائمًا الاستعداد للانضمام إليك في نشاط ما، الأحباء فقط هم من سيقدمون لك أقصى درجات الدعم لعواطفك واهتماماتك. إذا كانت تحفزك وتدعمك، فهذا يعني أنها تريد أن تراك سعيدًا.

إنها قلقة عليك

يشعر الشخص الذي يحبك بالقلق عندما تكون في ورطة. سوف تتقدم لمساعدتك وتساعدك، إذا لاحظت وجودها دائمًا في صفك، خاصة عندما تحتاج إلى شخص تتحدث معه، فيمكنك أن تشعر بأنك محظوظ. هذه واحدة من العلامات على أنها تحبك بشدة

غيورة

أحيانًا تشعر أنها تبتعد عنك حين تتحدث إلى شخص آخر، حينها تشعر بالغيرة. إنها لا تريد رؤيتك مع شخص آخر وتريدك جميعًا لنفسها. في حين أن الغيرة ليست دائمًا سمة جيدة، فإن هذا السلوك يشير إلى أنها تحبك حقًا

تحترمك

إذا كنت تشغل منصبًا مهمًا في حياتها، فسوف تهتم بما تقوله، وستكون أكثر اهتمامًا بما تفعله، بل وتقدر رأيك في حياتها. يشير هذا السلوك إلى أنها تحبك وتقدرك وتريدك أن تكون أكثر من مجرد صديقتها. الاحترام لا يعني أنها ستوافقك دائمًا. قد تكون هناك خلافات، لكن فقط بعد أن تسمعك وتفهم وجهة نظرك.

هي تتأنق من أجلك

إذا كانت تفضل ارتداء ملابس غير رسمية مريحة عندما تكون في مجموعة ولكنها بذلت جهدًا إضافيًا لتلبيسها وتصفيف شعرها جيدًا عندما تكون معك، فاعلم أنها تريد أن تبدو جيدة بالنسبة لك.