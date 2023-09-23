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المرأة
شقيق فنانة شهيرة يفضح أسرار عائلتهما و يتهمهم بقتل أخته "غنوة".. اليكم التفاصيل!
Lebanon 24
23-09-2023
|
01:07
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أثار الموسيقار خالد محمد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، حالة كبيرة من الجدل في الآونة الأخيرة، وذلك عقب أن كتب منشورًا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يكشف خلاله مدى تضرره من عائلته، واتهامهم بقتل شقيقته غنوة.
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وقال شقيق أنغام في منشوره: "أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه، وماجدة بتشحت من الناس وبتبتذنا بحجه أحمد وياسين، ماجدة السبب في موت غنوة وعندي الدليل القاطع، أسكت؟!".
وأضاف: "أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني، مفيش عنف، بس فيه قسوة للآخر، تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم وبتقتلوا ياسين بالبطء، ده انتوا عالم كفرة"، وتابع: "لو ضاع مستقبلي برضو مش هسكت، تحبسوني أو تسقعوني برضو مش هسكت، هسكت لما تقتلوني، لآخر نفس مش هسكت.. غالب ومغلوب".
يُذكر أن غنوة هي أخت غير شقيقة للفنانة أنغام، والتي فقدت حياتها في عام 2018 عن عمر ناهز 30 عامًا، إثر تعرضها لحادث في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة. (البوابة)
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