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المرأة

إليكِ حيل للتخلص من الرؤوس السوداء على الأنف

Lebanon 24
23-09-2023 | 09:00
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الرؤوس السوداء على الأنف هي مشكلة جلدية تزعج الكثير من الأشخاص نتيجة مظهرها غير الجميل وتأثيرها على بشرة الوجه. 

تحدث هذه الرؤوس عندما تنسد المسام بالزهم والخلايا الجلدية الميتة، مما يعرقل عملية التهوية الصحية للبشرة. 
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إلى جانب التأثير على المظهر، يمكن أن تسبب الرؤوس السوداء إحساساً بعدم الراحة وتؤثر على الثقة بالنفس. 

في هذه المقالة، سنستكشف أسباب مزعجة للرؤوس السوداء وبعض الوسائل للتخلص منها والحفاظ على بشرة صحية وجميلة.”

تعرّفي معنا إلى 4 طرق سهلة وفعَّالة للتخَلُّص من الرؤوس السوداء على الأنف.

خطوات الطريقة الأولى:

1-في وعاء، ضعي بياض بيضة واحدة ثم أضيفي الحليب السائل مع التقليب.
2-ضعي الوعاء في الميكرويف لمدة دقيقة واحدة.
3- طبّقي الخليط بالفرشاة على أنفِك.
4-انتظري بضع دقائق ثم أزيلي الخليط بإصبعك.
5-امسحي أنفك بعدها بالمحرمة وشاهدي النتيجة بنفسك.

خطوات الطريقة الثانية:

1-في صحن، ضعي ملعقة نشا وأضيفي إليها معجون أسنان.
2- قلّبي المزيج جيداً بفرشاة أسنان حتى تمام التجانس.
3- قشّري أنفك باستخدام فرشاة الأسنان.
4-امسحي أنفك بالمحرمة ولاحظي بنفسك كيف اختفت الرؤوس السوداء المزعجة.
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