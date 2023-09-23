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المرأة

5 نصائح مفيدة لاستعادة القدرة على الحركة بعد الولادة القيصرية

Lebanon 24
23-09-2023 | 12:15
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يمكن أن تؤدي العملية القيصرية، إلى انخفاض القدرة على الحركة، ما يتطلب الصبر والجهد لاستعادة القوة ومستويات النشاط الطبيعية.

ولتسليط الضوء على ذلك، نشرت نيها ماردا، نصائح اتبعتها بعد عملية قيصرية.وفق  إنديان إكسبرس: 
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- عند النهوض، يجب ثني الركبتين وتحريك الكتفين بعيداً عن جهة الخروج، وتقريب الساقين من حافة السرير، والتأكد أن الجسم في وضع قطري.
-  بحركة سريعة واحدة، استخدام الذراع المعاكسة وقوة الجزء العلوي من الجسم للتدحرج على الجنب. 
- استخدام قوة الجزء العلوي من الجسم لدفع النفس للجلوس على حافة السرير. واستخدام الذراعين لإبقاء الركبتين قرب السرير قدر الإمكان.
- الانحناء للأمام من الوركين، والأنفك فوق أصابع القدمين ثم الدفع باليديين للوقوف.
- إذا كان السرير مرتفعاً، يجب استخدام مقعد للمساعدة على الوقوف. 
من جهتها أوردت الدكتورة راشمي باليان، استشارية أمراض النساء والتوليد في مستشفى بريموس سوبر التخصصي،  أهمية النصائح التي وردت آنفاً للتعافي بعد الخضوع لعملية قيصرية، على النحو التالي: 

التمركز هو المفتاح
تؤكد النصيحة الأولى أهمية وضعية الجسم بشكل صحيح قبل محاولة النهوض من السرير. لأنها تقلل الضغط على عضلات البطن، والتي يمكن أن تكون حساسة بشكل خاص بعد الولادة القيصرية.
التدحرج إلى الجانب
يعد التدحرج، كما هو موضح في النصيحة الثانية، خطوة ذكية. فهو يقلل الضغط على شق البطن ويشغل قوة الجزء العلوي من الجسم، وهو أمر مهم للانتقال السلس.
وضعية الجلوس
الخطوة الثالثة تشجع على الوصول إلى الجلوس على جانب السرير. ما يساعد على تشغيل العضلات الأساسية تدريجياً مع توفير دعم إضافي للظهر والبطن.
الوقوف
النصيحة الرابعة تؤكد الحركة المائلة للأمام عند النهوض، بإشراك عضلات الساقين وتقليل الضغط على البطن. 
 استخدام مقعد 
يضمن الحفاظ على الوضعية المناسبة وتقليل خطر الإجهاد الزائد عند النهوض من السرير.
 
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