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المرأة

الأميرة رجوة الحسين بإطلالة بيضاء.. اليك تفاصيلها

Lebanon 24
23-09-2023 | 15:40
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تطل سمو الأميرة رجوة الحسين علينا بين كل فترة وأخرى بإطلالات جميلة بقطع أزياء راقية، حيث تختار التنوع في إطلالاتها بين الأسماء التجارية ودور تصميم الأزياء العالمية الضخمة مثل "ألايا" والأسماء التجارية المنتشرة في الأسواق مثل علامة "زارا" الإسبانية مما يجعل أسلوبها متنوع ومختلف ومتفرد دائما.
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 ظهرت الأميرة رجوة بإطلالة غاية في الأناقة حيث اختارت صيحة الملابس المميزة بقصة الـ"أوفر سايزد جارمنتس" (Over Sized Garments) بجاكيت مميز باللون الـ"أوف وايت" مع إكسسوارات أنيق ومتفردة زادت من جمال الإطلالة ورقيها، ولتتعرفي على المزيد من تفاصيل الإطلالة الملكية التي أطلت بها الأميرة رجوة الحسين، تابعي معنا قراءة المقال.
 
خلال صورة عفوية التقطت لكل من سمو الأمير وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله إلى جانب زوجته سمو الأميرة رجوة الحسين، أطلت بجاكيت بقصة الـ"بليزر" باللون الأبيض الراقي بدرجته الـ"أوف وايت" من مجموعة المصمم الفرنسي الأيقوني سيمون بورت جاكيموس من مجموعة ربيع وصيف 2023 للملابس الجاهزة، حيث اختارت سمو الأمير رجوة الحسين البليزر ليكون بقصة "أوفر سايزد جارمنت" (Over Sized Garment)،  ليلائم رشاقتها واناقة طلتها الأنيقة التي تطل بها، حيث بدت غاية في الرقي باعتمادها قصة الجاكيت بسحابات أو أزرار مخفية.
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