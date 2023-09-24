ترهّل الوجه المبكر.. أسبابه وطرق علاجه

يظهر ترهّل الوجه المبكر نتيجة خسارة الجلد للمرونة وضمور عضلات الوجه، وبالتالي تظهر علامات الترهل والتجاعيد بشكل مبكر وخاصة في منطقة الوجنتين والذقن.

فما أسباب ترهّل الوجه المبكر؟

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1-فقدان الوزن الشديد: إذ أن فقدان الوزن المفاجئ يؤثر على مرونة وصحة وقوة عضلات الوجه، ويقلل كمية وكثافة الكولاجين، وكلما كان فقدان الوزن أكبر وأسرع كلما زاد ترهل الوجه المبكر.

2-التعرض المتواصل لأشعة الشمس: لأن أشعة الشمس فوق البنفسجية تخترق الطبقات العميقة من الجلد وتعمل على تكسير الكولاجين والإيلاستين وهما البروتينات المسؤولة عن مرونة الجلد وبالتالي تزداد مشكلات ترهل الوجه المبكر.

3-عوامل جينية: يعاني بعض الأشخاص من مشكلات جينية وراثية تجعل جلدهم أكثر عرضة لظهور علامات ترهّل الوجه المبكر.

4-قلة النوم: إن عملية ترميم الخلايا الجلدية يتم ليلاً أثناء النوم، فنلاحظ أن معظم المستحضرات المضادة للتجاعيد والكريمات المعدة للعناية بصحة الجلد وتزويده بما يحتاج يتم استخدامها ليلاً قبل النوم، وبالتالي إن قلة النوم تزيد من خطر ظهور علامات ترهّل الوجه المبكر والتجاعيد وتعب البشرة.

5-الإكثار من تناول الحلويات والسكريات: من الممكن أيضاً أن يكون الإكثار من تناول السكريات والحلويات بشكل كبير سبباً من أسباب ترهّل الوجه المبكر لما قد يكون لها من تأثير سلبي على صحة الجلد وعملية تصنيع الكولاجين والإيلاستين.

7-قلة شرب الماء: إن قلة شرب الماء يؤدي إلى جفاف الجلد وفقدانه للرطوبة المهمة في تصنيع الكولاجين واعطاء النضارة للوجه، وبالتالي فإن قلة شرب الماء وجفاف البشرة قد يكون سببا من أسباب ترهل الوجه المبكر.

8-التدخين: إن التدخين من أسباب ترهل الوجه المبكر لما له من تأثير سلبي على مرونة وصحة الجلد والجسم بشكل عام لاحتوائه على السموم.

علاج ترهل الوجه المبكر

1-استخدام الكريمات المرطبة: يمكنك تطبيق الكريمات المختلفة لتعزيز مرونة الجلد، مثل: كريم الكولاجين، وكريمات حمض الهيالورونيك، وكريمات تحتوي أحماض الغلايكوليك أو اللاكتيك.

ويمكن استخدام وتطبيق فيتامين ج الذي يعزز من عملية تصنيع الكولاجين ونضارة البشرة.

2-اتباع علاجات شد البشرة: يمكن اللجوء لبعض العلاجات الطبية للتخفيف من علامات ترهل الوجه المبكر، مثل: مساج الوجه، أو الوخز بالإبر الدقيقة، أو العلاج بالموجات فوق الصوتية، أو الليزر.