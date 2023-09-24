Advertisement

المرأة

ترهّل الوجه المبكر.. أسبابه وطرق علاجه

Lebanon 24
24-09-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1110437-638311574697821771.jpg
Doc-P-1110437-638311574697821771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يظهر ترهّل الوجه المبكر نتيجة خسارة الجلد للمرونة وضمور عضلات الوجه، وبالتالي تظهر علامات الترهل والتجاعيد بشكل مبكر وخاصة في منطقة الوجنتين والذقن.

 

 فما أسباب ترهّل الوجه المبكر؟

 
Advertisement

1-فقدان الوزن الشديد: إذ أن فقدان الوزن المفاجئ يؤثر على مرونة وصحة وقوة عضلات الوجه، ويقلل كمية وكثافة الكولاجين، وكلما كان فقدان الوزن أكبر وأسرع كلما زاد ترهل الوجه المبكر.

 

2-التعرض المتواصل لأشعة الشمس: لأن أشعة الشمس فوق البنفسجية تخترق الطبقات العميقة من الجلد وتعمل على تكسير الكولاجين والإيلاستين وهما البروتينات المسؤولة عن مرونة الجلد وبالتالي تزداد مشكلات ترهل الوجه المبكر.

 

3-عوامل جينية: يعاني بعض الأشخاص من مشكلات جينية وراثية تجعل جلدهم أكثر عرضة لظهور علامات ترهّل الوجه المبكر.

 

4-قلة النوم: إن عملية ترميم الخلايا الجلدية يتم ليلاً أثناء النوم، فنلاحظ أن معظم المستحضرات المضادة للتجاعيد والكريمات المعدة للعناية بصحة الجلد وتزويده بما يحتاج يتم استخدامها ليلاً قبل النوم، وبالتالي إن قلة النوم تزيد من خطر ظهور علامات ترهّل الوجه المبكر والتجاعيد وتعب البشرة.

 

5-الإكثار من تناول الحلويات والسكريات: من الممكن أيضاً أن يكون الإكثار من تناول السكريات والحلويات بشكل كبير سبباً من أسباب ترهّل الوجه المبكر لما قد يكون لها من تأثير سلبي على صحة الجلد وعملية تصنيع الكولاجين والإيلاستين.

 

7-قلة شرب الماء: إن قلة شرب الماء يؤدي إلى جفاف الجلد وفقدانه للرطوبة المهمة في تصنيع الكولاجين واعطاء النضارة للوجه، وبالتالي فإن قلة شرب الماء وجفاف البشرة قد يكون سببا من أسباب ترهل الوجه المبكر.

 

8-التدخين: إن التدخين من أسباب ترهل الوجه المبكر لما له من تأثير سلبي على مرونة وصحة الجلد والجسم بشكل عام لاحتوائه على السموم.

 

علاج ترهل الوجه المبكر

1-استخدام الكريمات المرطبة: يمكنك تطبيق الكريمات المختلفة لتعزيز مرونة الجلد، مثل: كريم الكولاجين، وكريمات حمض الهيالورونيك، وكريمات تحتوي أحماض الغلايكوليك أو اللاكتيك.

ويمكن استخدام وتطبيق فيتامين ج الذي يعزز من عملية تصنيع الكولاجين ونضارة البشرة.

2-اتباع علاجات شد البشرة: يمكن اللجوء لبعض العلاجات الطبية للتخفيف من علامات ترهل الوجه المبكر، مثل: مساج الوجه، أو الوخز بالإبر الدقيقة، أو العلاج بالموجات فوق الصوتية، أو الليزر.

 
3-ممارسة تمارين للوجه: يمكن اتباع بعض التمارين الرياضية الخاصة بالوجه التي من شأنها تخفيف ترهل الوجه المبكر، مثل: يوغا عضلات الوجه. ويكمن أيضًا تناول الفيتامينات التي تعزز صحة الجلد، والإكثار من شرب الماء، وتطبيق الماسكات الطبيعية في المنزل
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:56 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2023-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:13 | 2023-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2023-09-24
10:29 | 2023-09-24
03:58 | 2023-09-24
02:24 | 2023-09-24
00:32 | 2023-09-24
15:40 | 2023-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24