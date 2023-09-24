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المرأة

نقاط قوّة تملكها المرأة ولا تستخدمها بالشكل الأمثل!

Lebanon 24
24-09-2023 | 11:00
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بشكل عام، تتميز المرأة بالشجاعة والثقة والحنكة والذكاء، وتمتلك القدرة على تحقيق النجاح في الحياة المهنية والشخصية  وتحقيق الأهداف بكل ثقة وصلابة.

بإختصار، تتمتع المرأة بالعديد من المواهب التي لا يملكها الآخرون، منها:

 القدرة على الاهتمام بالتفاصيل

تعتبر المرأة أكثر اهتمامًا بالتفاصيل والحرص عليها، مما يجعلها مميزة في مجالات مثل العمل الفني والديكور والتصميم.

 حسّ الأمومة

 يتميز النساء بحس الأمومة الذي يمكن أن يجعلهن أفضل في رعاية الأطفال والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية.

القدرة على التحمل

تعتبر المرأة أكثر قدرة على التحمل والصبر في مواجهة الصعوبات والتحديات، مما يمكن أن يجعلها قادرة على التعامل مع الضغوط والتحولات في الحياة.

القدرة على العمل الجماعي

 تمتلك المرأة القدرة على العمل الجماعي بشكل فعال والتعاون مع الآخرين، مما يجعلها قادرة على العمل ضمن فرق العمل بشكل متميز.

نقاط قوّة تملكها المرأة ولا تستخدمها بالشكل الأمثل:

 العزيمة والإصرار
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تتميز المرأة بالقدرة على الصمود في مواجهة الصعاب والتحديات، وقد يؤدي عدم استخدام هذه الصفة إلى الاستسلام للظروف الصعبة والتخلي عن الأهداف الشخصية والمهنية وتطوير الذات

الإبداع والتفكير الجانبي

 تمتلك المرأة قدرة على التفكير خلاقًا والابتكار في حل المشكلات، وقد يؤدي عدم استخدام هذه القدرة إلى الاعتماد على الحلول التقليدية والمألوفة.

الليونة والتكيف

تتميز المرأة بالقدرة على التكيف مع التغييرات وتعديل أسلوبها وسلوكها وفقًا للظروف المحيطة بها، وقد يؤدي عدم استخدام هذه القدرة إلى الصراع مع الظروف وعدم القدرة على التأقلم معها.

الحدس

البشر ، بشكل عام، لديهم حدس كبير ولكن حدس النساء أكثر وضوحًا. لا يمكن  للمرأة أن تُفسّر سبب احساسها بأمور مُعيّنة. هذا لا يعني أنه لا يجب علينا الاستمرار في النظر إلى المواقف بشكل نقدي، بل يدّل فقط أنه عندما نشعر بشيء مُعيّن، لا يجب أن نتجاهله.

التعبير بالكلام

هناك قوة في كلمات الإنسان، وهذه القوة أكثر عمقًا لدى النساء. كامرأة، يمكن للكلمات أن تكون بناءة أو هدامة، لذا عزيزتي لا تستهيني أبدًا بقوة كلماتك مع الآخرين (عائلتك، أصدقائك، زوجك، أطفالكوحتى مع نفسكِ وذلك لتحفيز الذات.

 
المصدر: مواقع الكترونية
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