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المرأة

على عكس الشائع.. فوائد لتمارين "الحديد" للبنات

Lebanon 24
24-09-2023 | 14:00
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على عكس ماهو شائع عن خطورة تمارين الحديد للبنات، وكونها تظهر عضلات مفتولة مثل الرجال، إلا أن هذا ليس له أساس من الصحة، بل على العكس فإن تلك التمارين تعد مفيدة جدا

  10 فوائد لفتيات والنساء من تلك التمارين:


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1-زيادة الكتلة العضلية، وهو ما يساعد على رفع معدل الحرق وإنقاص الوزن.

2-زيادة حرق الدهون حتى في فترات الراحة بسبب الاستشفاء العضلي.

3-نحت القوام وشده ومنع ترهل الجلد.

4- إعادة توزيع الدهون وإعادة تشكيل الجسم بشكل جذاب.

5-تمارين الحديد لا تسبب عضلات مفتولة عند السيدات، كما في الرجال لأن المتحكم الاساسي في ذلك هو هرمون الذكورة، والذي يكون في مستويات متدنية عند البنات والسيدات.

6-تمارين الحديد تزيد من مرونة الجسم ولياقته البدنية.

7-تمارين الحديد تزيد من قوة احتمال ومقاومة العضلات.

8-تمارين الحديد تزيد من كثافة العظام وتمنع حدوث هشاشة العظام والشائعة عند السيدات.

9-تمارين الحديد تزيد من قوة العضلات وبذلك تقلل التحميل على الفقرات والغضاريف وبذلك تمنع من الإصابة بخشونة المفاصل ومشاكل الفقرات والعمود الفقري وآلام الظهر.

10- تمارين الحديد تساعد على تحسين الحالة المزاجية السيئة وتغيير المود السيئ وتجنب الإصابة بالأمراض النفسية والاكتئاب.

 

 
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