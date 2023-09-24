على عكس الشائع.. فوائد لتمارين "الحديد" للبنات

على عكس ماهو شائع عن خطورة تمارين الحديد للبنات، وكونها تظهر عضلات مفتولة مثل الرجال، إلا أن هذا ليس له أساس من الصحة، بل على العكس فإن تلك التمارين تعد مفيدة جدا

10 فوائد لفتيات والنساء من تلك التمارين: