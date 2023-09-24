بعد ظهورها دون مكياج.. ديمة قندلفت تتعرض للتنمر

أشعلت الفنانة السورية ديمة قندلفت مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها دون أي مستحضرات تجميل على بشرتها، خلال تواجدها في المطار.

انتشر مقطع فيديو يوثق تواجد قندلفت في مطار بيروت مرتديةً إطلالة كاجوال بسيطة باللون البيج مؤلفة من شورت وبلوزة، فيما اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، ولم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها، مستعرضةً جمالها الطبيعي بعمر الأربعينات.

Advertisement

وتعرضت الفنانة للتنمر بسبب شكلها الخالي من المكياج، حيث انهالت التعليقات السلبية والجارحة، إلَّا أن متابعيها خرجوا للدفاع عنها، فكتبت إحداهن: "التنمر على خلق الله صار مقرف ، الاي بيعلقوا اجمل يعني؟! يورجونا اشكالهم بلا فلتر و بلا مساحيق تجميل ، والله عيب عيب".