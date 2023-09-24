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المرأة
دانييلا رحمة تردّ على حقيقة معاناتها من "صدمة" عاطفية.. هذا ما قالته
Lebanon 24
24-09-2023
|
23:27
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تحدثت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة عن معاناتها من التنمر في شكلها أو لغتها، مؤكدة أنها مرّت بأيام صعبة عندما كانت تعاني من التنمر، واستغرق الوقت طويلا حتى تحب نفسها ويكون لها القدرة على التعامل مع القصص السلبية التي كانت تستهدفها، لافتة إلى أنها ما زالت حتى اليوم تتعلم كيفية مواجهة هذه الظاهرة.
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وأوضحت في حديث لـ فوشيا، وذلك على هامش مشاركتها في إطلاق مبادرة مؤسسة "مينتور العربية" أنه من الطبيعي التعرض للتنمر في المدرسة، لكنها اليوم أصبحت تعكس مثل هذه القصص لأمور إيجابية، كما أنها متصالحة مع نفسها ولا تترك هذه المشكلة أن تنغص عليها حياتها.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت تعاني من صدمة عاطفية، قالت: "تخطيت هذه المرحلة، منذ حوالي 12 عاما وأنا أعيش وحدي، وهذا ما جعل عائلتي تتواجد في لبنان إلى جانبي لمدة ثلاثة أشهر. لا أحد يعرف ما يمر به كل إنسان".
ورفضت دانييلا رحمة الكشف عن المسلسل الذي يجمعها مع الممثل السوري محمد الأحمد، مشيرة إلى أنه يتوجب انتظار الإعلان الرسمي من قبل شركة "إيغل فيلمز" التي تنتج العمل.
وشهدت مبادرة "مينتور العربية" مشاركة عضو مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي للمؤسسة ثريا إسماعيل، والمنتج محمد مشيش، والمخرج سعيد الماروق، والمنتج التنفيذي لمنصة أنغامي كميل أبي خليل، والكاتب رامي كوسا، والشاعر نزار فرنسيس. (فوشيا)
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