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المرأة

اليسا ترقص مع عروسين خلال حفل زفافهما.. والجمهور ينتقد اطلالتها: "شو هالذوق يا ملكة الإحساس؟" (فيديو)

Lebanon 24
25-09-2023 | 02:34
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أحيت الفنانة اللبنانية اليسا، حفل زفاف ضخم في القاهرة. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الاجواء المميزة التي سيطرت على حفل الزفاف، وفرحة العروسين بوجود اليسا ومشاركتها معهم هذا اليوم المميز.
 
 
وظهرت اليسا بمقطع فيديو وهي ترقص بعفوية مع العروسين وسط اجواء مليئة بالحماس والفرح.
 
 
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وقد اختارت إليسا فستانا من Gucci كان قصيرا يدمج اللونين الأسود والذهبي وكأنه مقسم لقسمين. أما شعرها تركته ينسدل مموجا على كتفها مع مكياج بألوان هادئة.
 
وتفاعل الجمهور مع المقاطع التي انتشرت من الحفل، لكن انتقد البعض اطلالة اليسا، اذ قال أحدهم: "ما عندها ذوق باللبس أبداً"، وقالت أخرى: "الفستان تعتير"، كما علق آخر: "شو هالذوق باللبس يا ملكة الإحساس".
 
 
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