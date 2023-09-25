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المرأة

سقطت داخل منزلها... الممثلة المعروفة خضعت لعمليّة جراحيّة عاجلة وهذا وضعها الصحيّ

Lebanon 24
25-09-2023 | 07:09
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خضعت الممثلة الإيطالية صوفيا لورين البالغة من العمر 89 عاما لعملية جراحية في الورك، بعدما تعرضت لكسر فيه، إثر سقوطها أمس الأحد داخل منزلها في جنيف.

وكتبت سلسلة المطاعم التي تملكها لورين وتحمل اسمها، في بيان نشرته عبر فيسبوك: "بعدما خضعت الممثلة لعملية جراحية ناجحة، ستكون في فترة تعاف قصيرة قبل الخضوع لجلسات إعادة تأهيل"، مضيفةً "لحسن الحظ، سارت الأمور على ما يرام وستعود لورين بجانبنا قريباً". (سكاي نيوز)
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