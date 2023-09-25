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فنون ومشاهير
ياسمين صبري ترفض مقارنتها بجورجينا رودريغز.. وهذه الشخصية "نموذج سيء"!
Lebanon 24
25-09-2023
|
07:13
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ردت النجمة ياسمين صبري على الشائعات المتكررة حول تقليدها لإطلالات وجلسات تصوير العارضة جورجينا رودريغز صديقة لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، مؤكدة أنه لا وجه للربط بينهما، ورفضت وضعها في مقارنة مع أحد، خاصة مع نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، وقالت ياسمين إن الأخيرة نموذج "سيء" لاستغلال الحياة الخاصة من أجل تحقيق أرباح.
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وتابعت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": وجه الشبه مع جورجينا ممكن يكون في لون البشرة والروح بس مفيش أي رابط بينا، مش عايزين الناس يحطونا في قالب التقليد ويتم التقليل من النماذج العربية الناجحة ووضعنا في مقارنة طول الوقت مع النجمات العالميات مفيش سبب لكده".
وحول مقارنتها بكيم كارداشيان قالت ياسمين صبري: كيم كارداشيان لا تعمل بالفن ولكن هي سيدة أعمال فقط، ونجحت في استخدام أزماتها الشخصية في أعمالها التجارية، وقادرة على تحويل التراب لذهب، ولكنها نموذج سيء، لا يجب الاقتداء به".
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