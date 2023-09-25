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المرأة

كيف ردّت أول فنانة أوبرا سعودية على من يصف غناءها بـ"الصياح"؟

Lebanon 24
25-09-2023 | 14:43
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العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يصفون غناء "الأوبرا" بـ"الصياح"، علمًا أن الأولى تشير إلى جزء من الموسيقى الغربية الكلاسيكية والثانية تعني إطلاق صرخات متتابعة وشديدة.

 
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ورغم الفارق الكبير بين الكلمتين، إلا أن "صياح" أضحت وصفًا جاهزًا بين الكثير من مستخدمي منصات "السوشيال ميديا" لما يقدمه نجوم الأوبرا، وهو ما ردّت عليه أخيرًا أول مغنية أوبرا سعودية، سوسن البهيتي، في حوار بثته القناة الثقافية السعودية.


البهيتي التي اعتبرت غناءها في "مهرجان الأوبرا الدولي في الرياض" العام الماضي، بأنه "حلم تحقق"، أكّدت أن نسبة اعتماد مغنيي الأوبرا على أصواتهم لا تتجاوز الواحد بالمئة، فيما يكون اعتمادهم الكلي على النفس و"ليس الصوت كما هو شائع".
 
وقالت: "من يسمع غناء الأوبرا ويقول هذا صياح غير مستوعبين أن من يغني أوبرا لا يستخدم أو يشد على صوته ولا بواحد في المئة.. الاعتماد كله على النفس".
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