لهذا السبب تشتهين الشوكولاتة في أوقات معينة من الشهر

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وجدت دراسة أن تغيرا في أدمغة النساء في وقت معين من الشهر يمكن أن يؤثر على شهيتهن ويؤدي إلى الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة.كما وجدت الدراسة المنشورة في مجلة Nature Metabolism اختلافات في حساسية الإنسولين في مراحل مختلفة من الدورة الشهرية.وقال مارتن هيني، أستاذ الغدد الصماء في مستشفى جامعة أولم في ألمانيا والمؤلف الرئيسي المشارك للدراسة، لمجلة Scientific American: "يساهم الدماغ في التغيرات الأيضية وربما يغير سلوك الأكل خلال الدورة الشهرية. وهذا ليس شيئا سيئا. إنه أمر فسيولوجي، لكنه قد يفسر ما تخبرنا به العديد من النساء حول ما يشعرن به خلال الدورة الشهرية. يمكن أن تكون هذه إحدى الآليات الأساسية".وقام الباحثون في جامعة توبنجن في ألمانيا بدراسة أدمغة النساء بعد أن تم إعطاؤهن رذاذا من الإنسولين في الأنف، لتكرار ما يحدث عندما يعبر الهرمون إلى الدماغ، أو دواء وهميا.وتمت دراسة المشاركات أثناء خضوعهن لمرحلتين من الدورة الشهرية: المرحلة الجريبية والمرحلة الأصفرية.وتحدث المرحلة الجريبية (أو الطور التكاثري) عندما يتم تحضير البويضة للإباضة، والتي تبدأ عادة في اليوم الأول من الدورة الشهرية وتنتهي بمجرد بدء الإباضة. وتبدأ المرحلة الأصفرية بعد الإباضة عندما تنتقل البويضة إلى الرحم.واكتشف الباحثون أن الدماغ كان أكثر حساسية للإنسولين خلال المرحلة الجريبية وأقل تفاعلا مع الهرمون خلال المرحلة الأصفرية.ويمكن أن يساعد هذا الاكتشاف الجديد في تفسير شهيتهن المتزايدة والرغبة الشديدة في الأطعمة غير الصحية خلال النصف الثاني من الدورة الشهرية.