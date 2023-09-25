أكشن وإثارة.. دانييلا رحمة تتحضر لجديدها

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تتحضر الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة لمسلسلين جديدين مع شركة "إيغل فيلمز"، الأول يحمل اسم "الضبع" وتتقاسم بطولته مع النجم السوري محمد الأحمد، ومن المتوقع عرضه على شبكة "نتفليكس" في الأشهر القليلة المقبلة.المشروع المنتظر ليس الأول الذي يجمع دانييلا ومحمد، بل سبق وتعاونا معاً في مسلسل "للموت". ويتكتم صنّاع العمل على تفاصيله بحكم الشروط التي تفرضها شركة الإنتاج، ولكن سُرّب للإعلام أن "الضبع" يصنّف ضمن فئة الإثارة والأكشن، أما الإخراج فهو لحسين المناوي.أما المسلسل الدرامي الثاني الذي تلعب بطولته دانييلا رحمة، فهو عمل رمضاني سيجمعهما مع النجم قصي خولي في أول تجربة لهما معاً.