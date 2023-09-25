Advertisement

المرأة

أكشن وإثارة.. دانييلا رحمة تتحضر لجديدها

Lebanon 24
25-09-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1110876-638312807414515018.jpg
Doc-P-1110876-638312807414515018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتحضر الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة لمسلسلين جديدين مع شركة "إيغل فيلمز"، الأول يحمل اسم "الضبع" وتتقاسم بطولته مع النجم السوري محمد الأحمد، ومن المتوقع عرضه على شبكة "نتفليكس" في الأشهر القليلة المقبلة.
Advertisement

المشروع المنتظر ليس الأول الذي يجمع دانييلا ومحمد، بل سبق وتعاونا معاً في مسلسل "للموت". ويتكتم صنّاع العمل على تفاصيله بحكم الشروط التي تفرضها شركة الإنتاج، ولكن سُرّب للإعلام أن "الضبع" يصنّف ضمن فئة الإثارة والأكشن، أما الإخراج فهو لحسين المناوي.

أما المسلسل الدرامي الثاني الذي تلعب بطولته دانييلا رحمة، فهو عمل رمضاني سيجمعهما مع النجم قصي خولي في أول تجربة لهما معاً.

المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:21 | 2023-09-26
01:32 | 2023-09-26
16:00 | 2023-09-25
14:43 | 2023-09-25
07:13 | 2023-09-25
07:09 | 2023-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24