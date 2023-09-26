بصورة عائلية الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها.. هذا عمرهما

احتفلت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعيد ميلاد ابنتيها الأميرتين سلمى وإيمان، معربةً عن حبها الكبير لهما.



وشاركت الملكة رانيا متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" صورة تجمعها بابنتيها، ظهرت فيها وهي تعانقهما من كلا الجانبين بكل حب، وكتبت: "يا قلب ماما، كل عام وانتو بخير وكل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى".

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