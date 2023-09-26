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المرأة

بصورة عائلية الملكة رانيا تحتفل بعيد ميلاد ابنتيها.. هذا عمرهما

Lebanon 24
26-09-2023 | 07:45
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احتفلت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بعيد ميلاد ابنتيها الأميرتين سلمى وإيمان، معربةً عن حبها الكبير لهما.

وشاركت الملكة رانيا متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" صورة تجمعها بابنتيها، ظهرت فيها وهي تعانقهما من كلا الجانبين بكل حب، وكتبت: "يا قلب ماما، كل عام وانتو بخير وكل يوم وانتو على قلبي أغلى وأغلى".
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واختارت الملكة رانيا فستانًا باللون الأزرق السماوي من توقيع مصمم الأزياء اللبناني سعيد قبيسي.


ويصادف عيد ميلاد الأميرتين يومي 26 و27 ايلول؛ إذ ولدت الأميرة سلمى، يوم الـ 26 من ايلول 2000، أما شقيقتها الكبرى الأميرة إيمان، فولدت يوم الـ 27 من ايلول 1996. (فوشيا) 
المصدر: فوشيا
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