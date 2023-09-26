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دائماً هناك أمل، والنهاية هي بداية جديدة. الطلاق تجربة صعبة، بعد سنوات من الحياة المشتركة مع شخص، يصبح من الصعب الانفصال عنه وبداية حياة جديدة، إلا أن البداية ليست مستحيلة، هي فقط تحتاج إلى قوة إرادة وتخطيط جيد.إذا كنتِ تمرين بتجربة طلاق، فإليكِ 5 خطوات لإعادة بناء حياتك بعد الطلاق. تابعي القراءة.1- خذي وقتاً للحزنالأحلام المحطمة، والبدء من الجديد يمكن أن تسبب الشعور باليأس. عامة يأتي الطلاق ومعه الحزن بجميع مراحله: الإنكار، الغضب، المساومة، الاكتئاب، ثم القبول. وتجاهل مشاعرك السلبية سوف يؤدي إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار النفسي، كما أنه يطيل فترة التعافي، لذا خذي وقتاً للحزن، وشاركي مشاعرك مع أشخاص تثقين بهم.2- استعيدي هويتك الفرديةبعد سنوات من مشاركة الحياة، أنتِ بحاجة لإعادة اكتشاف نفسك، ومعرفة ما تحبيه وما ترفضيه، نقاط قوتك، سماتك الشخصية وما يحتاج إلى صقل واهتمام. أيضاً أعيدي بناء رؤيتك لذاتك، عززي احترامك وتقديرك لنفسك، وثقتك بقدراتك، وتجنبي الأخطاء الماضية.3- أعيدي بناء حياتك الاجتماعيةأنتِ بحاجة إلى دوائر اجتماعية جديدة تقدم لكِ الدعم والمحبة، وتساعدك على النجاح، فكري في علاقاتك مع الأهل والأصدقاء، رممي ما يحتاج إلى ترميم، وابتعدي عن العلاقات السلبية، وطوّري علاقاتك بالأشخاص الإيجابيين.4- ضعي خططاً مالية للأسرةأنتِ الآن المسؤولة عن الاستقرار المالي للأسرة، لذا ضعي خططاً جديدة محكمة ومتوازنة حتى لا يشعر أطفالك بأزمة، ولا تحمّلي نفسك المزيد من الأعباء. الخطط المالية الناجحة سوف تساعدك على الشعور بالاستقرار وبالتالي تصبحين أكثر تركيزاً في بناء مستقبلك.5- حددي أهدافك وأنشئي جداولاً لمخططاتكحددي أهدافك الأسبوعية والشهرية والسنوية، خططي جيداً لمستقبل مليء بالإنجازات والنجاح والسعادة، وأنشئي جداولاً لمخططاتك حتى تصبح خططك واضحة أمامك وتتمكنين من رؤية ما تم تحقيقه. امضي قدماً نحو طريق السعادة والنجاح. (نواعم)