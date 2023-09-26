أخطاء تقلل القيمة الغذائية للخضار.. تجنبيها

يوفر المطبخ فرصا لا حصر لها للتعبير عن إبداعك وصنع بصمتك الخاصة، فالطبخ نشاط لا يخلو من الفن والمعرفة في آن واحد.

وإذا كنت ممن يبذلون جهدا مضاعفا لتقديم طعام صحي عبر منح عائلتك حصصا أكبر من الخضروات فأنت تستحقين التشجيع، إذ يسهم تناولها في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان والسمنة.

وتعد كيفية طهي وتحضير الخضروات غاية في الأهمية للاستفادة من قيمتها الغذائية، لذلك نقدم لك مجموعة من الملاحظات:

1- لا تغلي الخضروات

لأن هذه الطريقة يمكن أن تقلل قيمتها الغذائية، والعديد من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء مثل فيتاميني "سي" و"بي" ستتسرب إلى الماء.

2- لا تستخدمي زيت جوز الهند وحده

يعد زيت جوز الهند رائعا لأشياء معينة، مثل صنع الحلويات والصلصات النباتية، لكن لا حاجة إلى استخدامه في طهي الخضار.

3- لا تستخدمي الكثير من الزيت بالقلي

رغم أن زيت الزيتون يقدم فوائد صحية للقلب فإنه يحتوي على كثير من السعرات الحرارية ويجب استخدامه باعتدال.

تذكري أن الخضار يجب ألا تكون غارقة بالزيت، بل يجب أن تكون مغلفة بالقليل منه فقط.

4- لا تجهزي الأفوكادو مبكرا قبل التقديم

ليس من المناسب تجهيز الأفوكادو مبكرا، إذ يتحول لونه إلى البني، ويمكن إبطاء عملية الأكسدة عند تخزين أنصاف حبات الأفوكادو بإضافة عصير الليمون إليها.

5- تجنبي إعادة تسخين بعض الخضروات

بحسب موقع "نيوتريشن لايف" المعني بالأنماط الغذائية الصحية، تعد السبانخ والكرفس والبنجر واللفت والجزر من الخضروات الغنية بالنترات، والتي تعد صحية في حالتها الطازجة دون طهي أو تعريضها للحرارة.

6- غلفي الطعام المطهي قبل وضعه في الثلاجة

ومن النصائح التي يقدمها الخبراء عند وضع الطعام المطهي أو الساخن في الثلاجة هو لفه أو وضعه في أوان مغطاة أو صناديق صغيرة من الزجاج للحفاظ عليه وعلى رائحته، مع وضعه في الرف الأعلى ليتمتع بأقصى درجات التبريد، وفق موقع "هيلث لاين".

7- لا تستخدمي الكثير من الملح

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لأنها قد تدمر صحة القلب، إذ "تعد الخضار مصدرا رائعا للبوتاسيوم، مما يساعد على مقاومة تأثيرات الصوديوم، لذلك ملء خضرواتك بالملح يتعارض مع الجهود الصحية لحماية القلب".

ويمكنك أيضا استخدام الأعشاب والتوابل الأخرى، والتي تحتوي على كثير من النكهة، كالثوم مثلا. (الجزيرة)