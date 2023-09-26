أحذية الخريف.. أبرز الإطلالات من الموضة العالمية

تهتم النساء كثيرا باختيار الأحذية وتنسيقها لتناسب إطلالاتها المختلفة، ويسعين دائما لمواكبة الجديد وانتقاء القطع المتماشية مع الموضة.

وبرزت موضة الأحذية لخريف 2023 خلال عروض الأزياء في أسابيع الموضة العالمية الكبرى، مثل: باريس، وميلانو، ولندن، ونيويورك.

ووفقا لموقع "فوشيا"، ضم أسبوع الموضة في عاصمة النور "باريس" تشكيلة متنوعة من الأحذية التي تنوعت بين المسطحة وذات الكعب العالي.

وجاءت معظم أحذية دار "شانيل" مزينة بوردة العلامة الشهيرة بينما تميزت بكعوبها العريضة، أما أحذية "لويفي" فجاءت لافتة للنظر بألوانها وتصاميمها الغريبة، في المقابل حافظت أحذية دار "إيف سان لوران" على كلاسيكيتها بمقدمتها المدببة وكعوبها الرفيعة.

وفي أسبوع الموضة بمدينة ميلان الإيطالية، برزت الأحذية المدببة من الأمام من توقيع "ديزل"، وقدمت دار "بوتيغا فينيتا" الأحذية القماشية الصوفية بألوان جريئة، وطرحت دار MSGM مجموعة مختلفة ومتميزة من الأحذية المزينة بالريش الملون.

وعن أبرز صيحات أحذية خريف 2023 من أسبوع الموضة في لندن، فيمكن القول إن الأحذية المصممة بألوان معدنية وتلك المغطاة بالستراس والترتر اجتاحت منصات عروض الأزياء في المدينة البريطانية.

وتميزت ماركة "ديفيد كوما" بأحذيتها الطويلة التي تصل إلى الركبة، أما دار "سيمون روشا" فتنوعت أحذيتها ما بين المسطحة والبلاتفورم، على عكس دار JW Anderson التي قدمت أحذية مصممة بكعوب ذات أشكال مبتكرة.

وأخيرا أطلت الأحذية غير التقليدية في أسبوع الموضة في نيويورك، إذ قدمت دارا "رودارتيه" Rodarte و"توري بيرتش" أحذية كلاسيكية بألوان مميزة، لكن دار Puppets and Puppets اختارت الأحذية ذات الشكل الغريب والجريء.