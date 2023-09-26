Advertisement

المرأة

لا تزال بغاية الجمال... مذيعة الـ"أم تي في" السابقة برفقة إبنيها شاهدوا كيف أصبحت (صور)

Lebanon 24
26-09-2023 | 15:27
A-
A+
Doc-P-1111235-638313646762726758.jpg
Doc-P-1111235-638313646762726758.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت مذيعة الـ"أم تي في" السابقة رولا صفا، صوراً عبر حسابها على "انستغرام"، وهي برفقة إبنيها كريم وهادي، وقد احتفلت بعيد ميلاد الأخير.
 
ولاحظ متابعو رولا أنّها لا تزال بغاية الجمال، رغم غيابها عن الشاشة لسنوات، وقد تمنّوا لابنها عيداً سعيداً.
Advertisement
 
 
 
 
 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:08 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:32 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2023-09-26
11:00 | 2023-09-26
07:45 | 2023-09-26
04:38 | 2023-09-26
02:21 | 2023-09-26
01:32 | 2023-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24