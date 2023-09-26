نشرت مذيعة الـ"أم تي في" السابقة رولا صفا، صوراً عبر حسابها على "انستغرام"، وهي برفقة إبنيها كريم وهادي، وقد احتفلت بعيد ميلاد الأخير.

ولاحظ متابعو رولا أنّها لا تزال بغاية الجمال، رغم غيابها عن الشاشة لسنوات، وقد تمنّوا لابنها عيداً سعيداً.