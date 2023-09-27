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المرأة

بعد ابنته.. طليقة وائل كفوري حديث الجمهور بجمالها شاهدوا آخر إطلالة لها (صورة)

Lebanon 24
27-09-2023 | 02:42
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نشرت انجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري صورة جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

ولفتت انجيلا الأنظار بجمالها، حيث ارتدت فستانا ملونا وظهرت وإلى جانبها قالب حلوى.
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وكانت ابنة بشارة وكفوري "ميشيل" حديث الجمهور في الساعات الماضية وذلك بعد ظهورها بين الحضور في حفل وائل الأخير في بيروت، وبدت صبية جميلة.

ونشرت والدتها صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها "ميشيل" في الحفل، وعلقت عليها بالقول: "انتي ست الكل اميرتنا الجميلة. نحبك".


المصدر: "رصد" لبنان 24
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