بعد انفصالهما رسمياً.. طليقة الفنان الشهير تردّ على اتهامها بخطفه من زوجته الأولى

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بعد إعلان الفنان شريف منير انفصاله رسمياً عن الفنانة لورا عماد، خرجت الأخيرة لتدافع عن نفسها للمرة الأولى ضد الأخبار التي تم تداولها عن طبيعة علاقتها بطليقة الفنان الأولى ناهد التي توفيت منذ سنوات، وأنها خطفت شريف منها باعتبارهما صديقتين، مؤكدةً أنها لم تكن يوماً صديقة لناهد مثلما أُشيع، وأنها تعرفت إلى شريف منير بعد طلاقه منها.وقالت لورا عماد: "عمري ما كنت أعرف ناهد، وبدأت التواصل معها بعد ما خلّفت بنتي الأولى، أنا إزاي هبقى صاحبتها وأروح أتجوز جوزها؟".