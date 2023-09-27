5 نصائح لتحسين قدرة طفلك على القراءة

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تحسين قدرة طفلك على القراءة مهمة ليست صعبة، ولكنها بحاجة إلى الصبر والكثير من التدريب. إذا كنتِ أماً لطفل في عمر المدرسة، وترغبين في تحسين قدرته على القراءة، فالنصائح التالية سوف تساعدك على إتمام مهمتك بنجاح ويسر. تابعي القراءة.1- ابدئي بالصوتياتينقسم تعليم طفلك الصوتيات إلى مرحلتين:المرحلة الأولى: تعليم طفلك أسماء الحروف وأصواتها. واحرصي على أن يستمع طفلك إلى أصوات نطق الحروف بوضوح.المرحلة الثانية: تقسيم الكلمات إلى مقاطع صوتية، بحيث تظهر أصوات الحروف في كل مقطع، حتى يتمكن طفلك من نطق الكلمات بصورة صحيحة وواضحة.2- لعبة السجععززي حصيلة طفلك اللغوية عن طريق لعبة السجع. انطقي كلمة، واطلبي من طفلك إيجاد كلمة تشبهها في النطق.3- التزمي بروتين القراءةاجعلي القراءة مع طفلك فقرة يومية ثابتة، على أن يكون وقت القراءة بعيداً عن وقت النوم حتى يكون طفلك بكامل وعيه ونشاطه، وأن تختاري الكتب المناسبة لعمر طفلك والتي تثير حماسه، أيضاً احرصي على القراءة لطفلك بصوتٍ عالٍ، وضعي إصبعك على كل كلمة تقرئيها حتى ترتبط في ذهن الطفل بصرياً وسمعياً.بالإضافة لوقت القراءة الثابت، عوّدي طفلك على قراءة أي كلمة تمر أمامه، مثل لافتات الإعلانات، أو قصاصات الجرائد، أو المكونات المكتوبة على علب الطعام. هكذا يمارس طفلك القراءة كل يوم وطوال اليوم.4- تدريبات الكتابةالتدريب على الكتابة يساهم في تعزيز القدرة على القراءة، لذا اعطِ طفلك ورقة وقلماً، واطلبي منه الكتابة كل يوم، وصححي له ما يكتب. ابدئي بكلمات قصيرة وسهلة، ثم طوّري التدريب حتى يتمكن طفلك من كتابة جملة تعبر عن مشاعره أو أفكاره.5- اجعلي القراءة جزء من أسلوب الحياةأنتِ أهم نموذج في حياة طفلك، إذا كنتِ ترغبين في جعل القراءة جزء من أسلوب حياة طفلك، فاجعليها أنتِ أولاً جزء من أسلوب حياتك. اقرئي كل يوم أمام طفلك واجعليه يرَ أن الكتاب صديقك، وسوف يتحمس ليحاكي ما تفعليه حتى يعتاد عليه ويصبح جزء من روتين يومه وأسلوب حياته. (نواعم)