نصائح لتتوقفي عن مقارنة نفسك بالأمهات "المثاليات"

تثير وسائل التواصل الاجتماعي غيرة بعض الأمهات، ولا سيما عند عقد مقارنة غير واقعية بين الأم الملتزمة بنشر صور أطفالها المرتبين والأم التقليدية التي تعاني من الفوضى والإرهاق والبكاء المستمر.

اختبر باحثون في جامعتي "نبراسكا لينكولن" و"ميسوري كولومبيا" في عام 2022 حالة أمهات جدد عند عرض صور مثالية لأم وأطفالها، ورصدوا شعور الأمهات بالحقد والقلق والاكتئاب العام وعقدوا مقارنات خسرن فيها لصالح صاحبات الصور المثالية.

كذلك أكد باحثون من جامعة كوبنهاغن في عام 2022 أن المقارنة بين الأمهات لا تتوقف عند المستوى الاجتماعي، ولا تنجو المرأة الأرستقراطية من آثارها السلبية، فنشر الباحثون استبيانا عاما لجمهور إنستغرام، ورصدوا أوجها كثيرة للغيرة بين الأمهات، مثل الغيرة من المستوى المهني للأم، والغيرة من صحة أبنائها، والغيرة من عنايتها بنفسها، والغيرة من قدرتها على الاهتمام بأطفالها.

وبخلاف تراجع تقدير الذات يضيف سعي الأم لاتباع معايير الأمومة المثالية ضغطا كبيرا عليها ويصيبها بأعراض ظاهرة "الخوف من تفويت الفرصة" التي يقلق معها الإنسان من عدم تلبيته معايير فرضتها وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها معايير مثالية، دون تقدير لاختلاف قدرات البشر ومواردهم.

كما قد تصيب مقارنة الأم نفسها ببقية الأمهات أيضا بالذنب إذا فشلت في الامتثال للقواعد المثالية كل يوم، لذلك عرّفت عيادات كليفلاند مصطلح "ذنب الأم" بمشاعر الذنب التي تصيبها عندما تفشل في الوصول لتوقعاتها أو توقعات الآخرين في دورها الأمومي.

وأوضح تقرير "كليفلاند" أثر الذنب على الأم، فتظهر علامات التوتر العقلية والجسدية، ويفرز جسد المرأة هرمون الأدرينالين وهرمونات التوتر الأخرى التي تحفز جسمها لدخول حالة من الاستعداد للقتال أو الهروب كأنما تواجه أسدا في غابة، لذلك فإن عيش الأم في حالة توتر دائمة في استجابة للضغط يحرم جسدها من الراحة ويمنع عقلها من تقدير لحظات السعادة ولا يمنح جهازها العصبي الراحة التي يحتاجها.

من الصعب جدا التفكير في تخصيص وقت لنفسك عندما يحتاج أولادك وجودك، لكن إذا كان بإمكانك تبرير رعايتك لذاتك بتحسين رعايتك لأسرتك فقد خلقت دافعا لنفسك

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