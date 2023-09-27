Advertisement

المرأة

نصائح لتتوقفي عن مقارنة نفسك بالأمهات "المثاليات"

Lebanon 24
27-09-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1111519-638314386292682771.jpg
Doc-P-1111519-638314386292682771.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تثير وسائل التواصل الاجتماعي غيرة بعض الأمهات، ولا سيما عند عقد مقارنة غير واقعية بين الأم الملتزمة بنشر صور أطفالها المرتبين والأم التقليدية التي تعاني من الفوضى والإرهاق والبكاء المستمر.

اختبر باحثون في جامعتي "نبراسكا لينكولن" و"ميسوري كولومبيا" في عام 2022 حالة أمهات جدد عند عرض صور مثالية لأم وأطفالها، ورصدوا شعور الأمهات بالحقد والقلق والاكتئاب العام وعقدوا مقارنات خسرن فيها لصالح صاحبات الصور المثالية.

كذلك أكد باحثون من جامعة كوبنهاغن في عام 2022 أن المقارنة بين الأمهات لا تتوقف عند المستوى الاجتماعي، ولا تنجو المرأة الأرستقراطية من آثارها السلبية، فنشر الباحثون استبيانا عاما لجمهور إنستغرام، ورصدوا أوجها كثيرة للغيرة بين الأمهات، مثل الغيرة من المستوى المهني للأم، والغيرة من صحة أبنائها، والغيرة من عنايتها بنفسها، والغيرة من قدرتها على الاهتمام بأطفالها.

وبخلاف تراجع تقدير الذات يضيف سعي الأم لاتباع معايير الأمومة المثالية ضغطا كبيرا عليها ويصيبها بأعراض ظاهرة "الخوف من تفويت الفرصة" التي يقلق معها الإنسان من عدم تلبيته معايير فرضتها وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها معايير مثالية، دون تقدير لاختلاف قدرات البشر ومواردهم. 

كما قد تصيب مقارنة الأم نفسها ببقية الأمهات أيضا بالذنب إذا فشلت في الامتثال للقواعد المثالية كل يوم، لذلك عرّفت عيادات كليفلاند مصطلح "ذنب الأم" بمشاعر الذنب التي تصيبها عندما تفشل في الوصول لتوقعاتها أو توقعات الآخرين في دورها الأمومي.

وأوضح تقرير "كليفلاند" أثر الذنب على الأم، فتظهر علامات التوتر العقلية والجسدية، ويفرز جسد المرأة هرمون الأدرينالين وهرمونات التوتر الأخرى التي تحفز جسمها لدخول حالة من الاستعداد للقتال أو الهروب كأنما تواجه أسدا في غابة، لذلك فإن عيش الأم في حالة توتر دائمة في استجابة للضغط يحرم جسدها من الراحة ويمنع عقلها من تقدير لحظات السعادة ولا يمنح جهازها العصبي الراحة التي يحتاجها.

من الصعب جدا التفكير في تخصيص وقت لنفسك عندما يحتاج أولادك وجودك، لكن إذا كان بإمكانك تبرير رعايتك لذاتك بتحسين رعايتك لأسرتك فقد خلقت دافعا لنفسك
Advertisement
 

يمكنك تحديد 10 دقائق لفعل نشاط خاص بك، مثل الاستحمام في الحوض أو الاتصال بصديقة أو التنزه حول البيت أو قراءة كتاب، وقد تساعد ممارسة التأمل بانتظام في تدريب جسمك وعقلك على الانفصال عن وضع القتال أو الهروب في لحظات التوتر والغيرة.

وتطبيق تقنية التنفس بخمسة أصابع قد يساهم في تهدئة أفكارك، ولتطبيق التقنية افتحي قبضتيك وابدئي بإصبع الإبهام، المسي بخنصرك إصبع الإبهام بيدك اليمنى أثناء الشهيق، ثم المسي إبهامك الأيسر عند الزفير، استمري بكل إصبع من أصابعك وما يقابله في اليد اليسرى، وعندما تصلين إلى الخنصر اعكسي الاتجاهات واستمري حتى تصلي إلى إبهامك.

وإذا شعرت بأن هناك ما ينقصك فقيّمي مدى أهميته بالنسبة لك، وضعي في الاعتبار مدى توافق ذلك الهدف مع رؤيتك للأمومة واحتياجات أطفالك وموارد أسرتك.

إذا غلبتك مشاعر الغيرة فإن الحل في تقليل مقدار الوقت الذي تقضينه على وسائل التواصل الاجتماعي، وغيّري نوعية المحتوى الذي تتابعينه، كأن تلغي متابعتك أمهات مهووسات بنشر صور تثير غيرتك، وتابعي أمهات يقدمن محتوى واقعيا. (الجزيرة)

 

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2023-09-27
11:00 | 2023-09-27
08:00 | 2023-09-27
03:49 | 2023-09-27
02:42 | 2023-09-27
01:47 | 2023-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24