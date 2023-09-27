نصائح لتنظيم الوقت للمرأة العاملة داخل المنزل

أصبح العديد من النساء يعملن عن بعد، ليظل العمل الحر هو الخيار الأفضل بالنسبة لهن خاصة ممن لديهن أطفال، وذلك كي يستطعن إدارة وقتهن والموازنة بين العمل والأبناء، وهناك عدة نصائح لإدارة حياة الأمهات ممن يعملن عن بعد، خاصة أنهن بحاجة لبذل جهد كبير للنجاح في تقسيم الوقت، والموازنة بين العمل ومهام الأسرة، ونستعرض فيما يلي مجموعة من الحيل البسيطة التي تساعد على تنظيم وقت المرأة العاملة، والنجاح في عملها وفي تربية أولادها وأيضًا إنجاز مهام المنزل.

1- إعداد قائمة المهام

تجهيز قائمة بالمهام اليومية من الأمور الجيدة، التي تساعد على تنظيم حياتك، بل مفيدة للجميع وليس للمرأة العاملة فقط، ومن فوائدها «الحد من القلق وتحديد الأهداف المتعددة، وترتيب المهام من الأكثر أهمية إلى الأقل».

2- تخصيص حاسوب للعمل فقط

ينصح أن يتم تخصيص حاسوب للعمل فقط، أي لا تقومي بتشغيل أي أفلام أو ألعاب أو فيديوهات، خاصة لأطفالك، لأنهم سوف يشعرون بأن هذا الجهاز متاح لهم في أي وقت، ما قد يسبب لك الإزعاج خلال أوقات عملك.

3- مكان عمل مريح

من الأفضل أن لا يكون مكان عملك من المنزل، لأنه سيؤثر في إنتاجيتك، لكن يمكن اختيار مكان مريح وبعيد عن المشتتات، كي تنجزي عملك جيدًا، أيضًا لا يجب العمل أمام التلفاز مباشرة أو في غرفة فيها الكثير من الضجيج.

4- استغلال الوقت بشكل ذكي

في حالة كنتِ تنتجين بشكل جيد في الليل، يمكنك العمل ساعة أو ساعتين بعد نوم طفلك، ولكن في حالة كنتِ تعملين صباحًا، هنا يجب عليكِ الاستيقاظ مبكرًا، من أجل إنجاز العمل قبل استيقاظ الجميع في البيت، مع الحرص على أخذ قسط كافٍ للنوم.

5- طلب المساعدة

من الأشياء التي تساعد على تنظيم وقت المرأة العاملة، أن تطلب المساعدة من الآخرين، فلا يمكنها العمل طوال الوقت وإنجاز مهام المنزل والعمل الحر بمفردها، حيث يمكنك الجلوس مع شريك حياتك وتنظيم حياتكما معًا، للتعاونا فيما بينكما على إنجاز المهام، أو طلب مساعدة من والدتك.

6- سجلي ملاحظاتك يوميًّا

من المميزات الخاصة بالعمل عن بعد أو العمل الحر، هو عدم الإجبار على الجلوس ساعات محددة أمام الحاسوب، لذلك عليك الاستفادة من ذلك الوقت من خلال البحث عن أفكار مبدعة وتسجيلها مع ملاحظاتك، حتى لا تنسيها.

7- لا تنسي أطفالك

يجب تخصيص وقت محدد من اليوم لأطفالك، واللعب معهم وسماعهم، بالإضافة لمشاركتهم في أداء بعض الأنشطة كالرسم أو عمل نشاطات أخرى ممتعة، فتلك الخطوة مفيدة لصحتك النفسية ولصحة أطفالك النفسية أيضًا.

8- اهتمي بصحتك الجسدية والنفسية

لا تضغطي على نفسك، ولا تعملي في حالة كنتِ تشعرين بالتعب، بل يجب أخذ قسط كافٍ من النوم والراحة والتفكير على المدى البعيد، فلن تنجحي إذا أهملتِ صحتك الجسدية، وعليكِ الاهتمام بصحتك النفسية ومشاعرك حتى تستطعي العمل بشكل جيد ومنتج.

(مواقع الكترونية)