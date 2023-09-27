ألوان الموضة لخريف وشتاء 2023-2024

كشفت دور الأزياء المختلفة خلال اشتراكها فى أسابيع الموضة لخريف وشتاء 2024/2023 عن أبرز اتجاهات الملابس النسائية المتوقع انتشارها الفترة المقبلة بفصلى الخريف والشتاء، والتي تتميز بألوان جريئة ومميزة، ونابضة للحياة، والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "elle".

أبرز ألوان الملابس النسائية موسم خريف و شتاء 2024/2023

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اللون الأحمر: يرمز اللون الأحمر إلى العاطفة والطاقة والجرأة، وهو من أبرز الألوان المتوقع انتشارها خلال موسم خريف / شتاء 2024/2023 ، سواء في بدل أو فساتين .

اللون الأرجواني: ويعتبر اللون الأرجوانى من الألوان المشرقة والنابضة للحياة، والذى يعتبر من الألوان المفضلة للكثيرات من النساء ومتوقع انتشارها خلال موسمى الخريف والشتاء المقبل، سواء على هيئة قماش مخملى أو بنطلون .

اللون البرتقالي: هو لون الموضة الرائج لموسم خريف وشتاء 2024/2023، ومن الألوان التي تتوافق مع الكثير من الألوان الأخرى مما يساعد في الحصول على إطلالة مميزة ومختلفة، والمتوقع انتشاره على هيئة معاطف وسترات وفساتين.

اللون الأصفر: من أبرز ألوان موسم خريف وشتاء 2024، وهو من الألوان المستوحاة من الطبيعة حيث يرمز إلى دفء وحيوية الشمس.

اللون الأخضر: من الألوان المستوحاة من الطبيعة أيضاً، وظهر في العديد من مدرجات دور الأزياء المختلفة ومن المتوقع انتشار لون زيت الزيتون الأخضر بين الملابس النسائية لموسم 2024.

اللون الرمادي: هو أحد أكثر الألوان المحايدة والمناسبة لخريف وشتاء 2024-2023 ، حيث ظهر بمدرجات نيويورك وباريس وميلانو، كما إنه يتوافق مع العديد من الألوان الأخرى، مما يساعد في الحصول على إطلالة مميزة.