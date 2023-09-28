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المرأة

نسخة عن والدتها.. جمال ابنة سيرين عبد النور حديث الجمهور شاهدوا كيف أصبحت (صورة)

Lebanon 24
28-09-2023 | 02:44
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نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت سيرين برفقة ابنتها "تاليا" التي بدت نسخة عنها.
 
 
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وأشاد المتابعون بجمال تاليا التي أصبحت شابة وباتت تشبه أكثر والدتها. ما رأيكم؟

المصدر: "رصد" لبنان 24
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