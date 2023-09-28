نسخة عن والدتها.. جمال ابنة سيرين عبد النور حديث الجمهور شاهدوا كيف أصبحت (صورة)

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت سيرين برفقة ابنتها "تاليا" التي بدت نسخة عنها.

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وأشاد المتابعون بجمال تاليا التي أصبحت شابة وباتت تشبه أكثر والدتها. ما رأيكم؟



