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المرأة
نسخة عن والدتها.. جمال ابنة سيرين عبد النور حديث الجمهور شاهدوا كيف أصبحت (صورة)
Lebanon 24
28-09-2023
|
02:44
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نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وظهرت سيرين برفقة ابنتها "تاليا" التي بدت نسخة عنها.
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وأشاد المتابعون بجمال تاليا التي أصبحت شابة وباتت تشبه أكثر والدتها. ما رأيكم؟
المصدر: "رصد" لبنان 24
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