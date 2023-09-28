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المرأة

لأول مرة "اللايف كوتش" سميحة تنشر صورة لزوجها الوسيم.. تعرفوا الى خضر زين الدين (صورة)

Lebanon 24
28-09-2023 | 14:00
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للمرّة الأولى، نشرت الإختصاصية النفسية "اللايف كوتش" سميحة زين الدين صورة عبر حسابها الرسمي في انستغرام، جمعتها بزوجها خضر زين الدين.

هذه الصورة أتت مفاجأة وحققت أرقاماً، لم تتوقع النساء في التعليقات التي اتت أن تكون سميحة مرتبطة خاصة أن حياتها الشخصية بعيدة عن الأضواء ودائماً ما تسعى أن تكون المرأة مستقلة وحرّة بشكل عام.
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وسميحة زين الدين متزوجة منذ 15 عاماً، ولديها طفلين، وزوجها خضر لطالما كان الداعم الأوّل لها ولعملها كما تصرّح دائماً. (نواعم) 
 

المصدر: نواعم
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