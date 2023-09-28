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المرأة
شيرين عبد الوهاب ونجاح عالمي جديد
Lebanon 24
28-09-2023
|
16:00
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قبل أيام تقدمت شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام ضد الأدمن الخاص بصفحتها الرسمية على تويتر بعد أن قام بالإستيلاء عليها وحذف حسابها الرسمي، ولكن ماذا عن نجاحها العالمي الجديد الذي سينضم لنجاحاتها الفنية بالفترة القادمة؟
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بحسب المعلومات فأن المغنية اليونانية Fani Darkapoulou قامت بتسجيل النسخة اليونانية من أغنية "الوتر الحساس " التي قدمتها شيرين عبد الوهاب قبل سنوات وهي من كلمات سعود الشربتلي وألحان محمد رحيم وتوزيع توما.
أما الحفل الذي تستعد له شيرين عبد الوهاب بالفترة الحالية فهو حفلها بالعلا بالمملكة العربية السعودية إذ ستحيي حفلها القادم في 27 تشرين الأول بالعلا، وبمجرد الإعلان عن الحفل تصدر هاشتاغ شيرين عبد الوهاب في العلا التريند عبر تويتر خلال الأيام الماضية. (نواعم)
المصدر: نواعم
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