شيرين عبد الوهاب ونجاح عالمي جديد

Advertisement

قبل أيام تقدمت شيرين عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام ضد الأدمن الخاص بصفحتها الرسمية على تويتر بعد أن قام بالإستيلاء عليها وحذف حسابها الرسمي، ولكن ماذا عن نجاحها العالمي الجديد الذي سينضم لنجاحاتها الفنية بالفترة القادمة؟بحسب المعلومات فأن المغنية اليونانية Fani Darkapoulou قامت بتسجيل النسخة اليونانية من أغنية "الوتر الحساس " التي قدمتها شيرين عبد الوهاب قبل سنوات وهي من كلمات سعود الشربتلي وألحان محمد رحيم وتوزيع توما.