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ظهرن وهن يحملن البنادق ويطلقن النار.. ملكات جمال يقاتلن في الجيش بـ"كامل أناقتهن"

Lebanon 24
28-09-2023 | 14:19
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 لتحفيز الإناث على الانخراط في الخدمة العسكرية، جنّدت بيلاروسيا ملكات جمال 2023، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".
 
وقالت ناديشدا تولستيكوفا، التي فازت بلقب ملكة جمال أفضل عارضة أزياء في البلاد عام 2023: "الانطباعات بكل بساطة مذهلة"، مضيفة أنها تدربت على إطلاق النار باستخدام البندقية، وقالت إنها ستعود لإطلاق الرصاص.
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The contestants posed proudly during the PR stunt designed to inspire young women and girls to join the military effort


الى ذلك، قال العقيد في جيش بيلاروسيا، سيرغي غريبينيكوف، إن الحملة تسعى لتجميد الجيش، مضيفاً أن ملكات الجمال سيرين بأعينهن ما بإمكان رجال الأقوياء والمحترمين فعله.

وترمي المؤسسة العسكرية بمشاركة ملكات الجمال إلى إلهام الفتيات على الانضمام للخدمة العسكرية.
 
 



كما اطلق الجيش الروسي ايضاً حملة لتحفيز الفتيات على الانضمام إلى الجيش.


بدورها، قالت صحيفة "الصن" البريطانية إن منطقة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي شهدت إدخال الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15- 16 عاما في التدريس العسكري الوطني للمرة الأولى.

وجرى تدريب 75 طالبة مدرسة ثانوية على أساسيات الجيش مثل استخدام الأسلحة والتدريبات البدنية وحفر الخنادق وغيرها.

وكان الجيش الروسي أطلق مسابقة ملكة جمال للعسكريات الإناث في صفوفه عام 2021. (الجديد)
 

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