لتحفيز الإناث على الانخراط في الخدمة العسكرية، جنّدت بيلاروسيا ملكات جمال 2023، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".



وقالت ناديشدا تولستيكوفا، التي فازت بلقب ملكة جمال أفضل عارضة أزياء في البلاد عام 2023: "الانطباعات بكل بساطة مذهلة"، مضيفة أنها تدربت على إطلاق النار باستخدام البندقية، وقالت إنها ستعود لإطلاق الرصاص.

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الى ذلك، قال العقيد في جيش بيلاروسيا، سيرغي غريبينيكوف، إن الحملة تسعى لتجميد الجيش، مضيفاً أن ملكات الجمال سيرين بأعينهن ما بإمكان رجال الأقوياء والمحترمين فعله.



وترمي المؤسسة العسكرية بمشاركة ملكات الجمال إلى إلهام الفتيات على الانضمام للخدمة العسكرية. الى ذلك، قال العقيد في جيش بيلاروسيا، سيرغي غريبينيكوف، إن الحملة تسعى لتجميد الجيش، مضيفاً أن ملكات الجمال سيرين بأعينهن ما بإمكان رجال الأقوياء والمحترمين فعله.وترمي المؤسسة العسكرية بمشاركة ملكات الجمال إلى إلهام الفتيات على الانضمام للخدمة العسكرية.