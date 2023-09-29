ابنة فنان عربي راحل تحتفل بخطوبتها.. شاهدوا جمالها (صور)

احتفلت الفنانة الشابة مريم الجندي ابنة الفنان الراحل محمود الجندي بخطوبتها من شاب يدعى شادي وصفي، وذلك في حفل عائلي.

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ونشرت مريم مجموعة صور جمعتها مع خطيبها، وعلّقت عليها بالقول: "إنت خلاص شطبت يا عالمي"، أما هو فنشر الصور مع التعليق: "في عالم مليء بأشياء مؤقتة، أنتِ إحساس دائم"، ثم علّق على ضحكاتهما في الصور بالقول: "موزعين علينا نكت في الخطوبة".

كما نشر شادي وصفي مقطع فيديو بدا فيه وهو يطلب الزواج من الفنانة مريم الجندي على ضفاف النيل بأسوان، كاشفاً كيف خدعها بالتعاون مع أصدقائهما ليفاجئها بهذا الطلب.

وروى شادي ما حدث يوم عرض الزواج على مريم، وحصوله من قبل على موافقة أهلها، فقال: "20 أيلول 2023، نحن لا نعرف أبداً متى سيكون الوقت مناسباً لنا ولكن ما نعرفه هو أن لدينا ما جعلنا مناسبين لذلك الوقت". وأضاف: "النص الأول من الفيديو ابتدى من قبل اليوم دا بـ٣ أسابيع، من مقابلات وتظبيط لليوم دا لحد الحمد لله اليوم دا جه من غير ما تحس أو تعرف رغم ناس كتير قوي وقعت بلسانها، أو حد يناديها يقولها يا عروسة".(لها)







