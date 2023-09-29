Advertisement

المرأة

ابنة فنان عربي راحل تحتفل بخطوبتها.. شاهدوا جمالها (صور)

Lebanon 24
29-09-2023 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1112014-638315804114038497.png
Doc-P-1112014-638315804114038497.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت الفنانة الشابة مريم الجندي ابنة الفنان الراحل محمود الجندي بخطوبتها من شاب يدعى شادي وصفي، وذلك في حفل عائلي.
 
Advertisement
 

ونشرت مريم مجموعة صور جمعتها مع خطيبها، وعلّقت عليها بالقول: "إنت خلاص شطبت يا عالمي"، أما هو فنشر الصور مع التعليق: "في عالم مليء بأشياء مؤقتة، أنتِ إحساس دائم"، ثم علّق على ضحكاتهما في الصور بالقول: "موزعين علينا نكت في الخطوبة".
 
 
 
 
 
 
 
 
كما نشر شادي وصفي مقطع فيديو بدا فيه وهو يطلب الزواج من الفنانة مريم الجندي على ضفاف النيل بأسوان، كاشفاً كيف خدعها بالتعاون مع أصدقائهما ليفاجئها بهذا الطلب.
وروى شادي ما حدث يوم عرض الزواج على مريم، وحصوله من قبل على موافقة أهلها، فقال: "20 أيلول 2023، نحن لا نعرف أبداً متى سيكون الوقت مناسباً لنا ولكن ما نعرفه هو أن لدينا ما جعلنا مناسبين لذلك الوقت". وأضاف: "النص الأول من الفيديو ابتدى من قبل اليوم دا بـ٣ أسابيع، من مقابلات وتظبيط لليوم دا لحد الحمد لله اليوم دا جه من غير ما تحس أو تعرف رغم ناس كتير قوي وقعت بلسانها، أو حد يناديها يقولها يا عروسة".(لها)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:06 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:35 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2023-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:15 | 2023-09-29
01:58 | 2023-09-29
16:00 | 2023-09-28
14:19 | 2023-09-28
14:00 | 2023-09-28
07:37 | 2023-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24