نصائح للحفاظ على نعومة وشباب بشرة يديك

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تسعى النساء، دائماً، للحفاظ على جمالهن ورشاقتهن، ويتبعن كل السبل المتاحة لتحقيق ذلك، وكون الوجه واليدين هما أول ما يلفت النظر إلى صاحبتهما، فإن النساء يهتممن بنعومة بشرة وجوههن وأياديهن. وبسبب الظروف الجوية وتقلبات الفصول، تتعرض بشرة اليدين للتلف والتشقق، ما يجعل علامات الشيخوخة تظهر عليهما.وللحصول على نعومة فائقة ودائمة لليدين، ينصح خبراء التجميل باتباع مجموعة من الإجراءات الصحية، من أبرزها: تناول الأطعمة الغنية بـ«أوميغا 3»، وفيتامينات: (A.E.C)، حيث تلعب دوراً كبيراً في تحسين صحة الجلد، وتأخير الشيخوخة، مثل: الخضار الورقي، واللوز، والمحار، والأسماك، ومن المهم أيضاً تجنب الأطعمة التي تحتوي على السكريات المضافة، والدهون المشبعة، مثل الوجبات السريعة.والنصيحة، التي يطلب تطبيقها جميع خبراء الصحة والتغذية، هي شرب كميات كافية من الماء طيلة النهار، للحفاظ على رطوبة الجسم، وبالتالي رطوبة البشرة، وتجنب جفاف الجلد.خطوات للحفاظ على نعومة اليدين:من الضروري غسل اليدين باستمرار، للتخلص من الأوساخ والزيوت التي تعلق بهما، فضلاً عن وضع كريمات مرطبة لليدين، تخلو من العناصر الكيميائية، في كل مرة بعد غسل اليدين بالماء. والنصيحة الأهم هي عدم غسل اليدين بالماء الساخن، كونه يؤدي إلى جفاف الجلد.ومن المهم، أيضاً، أن تخصص كل سيدة موعداً أسبوعياً، لتقشير خلايا الجلد الميتة والمتراكمة وتنظيف المسام، حيث يمكن أن تستفيد النساء العاملات من عطلة نهاية الأسبوع للاهتمام برعاية أيديهن. وتساعد هذه العملية على امتصاص كريمات اليدين بشكل أفضل، ويتوفر مقشر اليدين في جميع متاجر بيع مستحضرات التجميل.حماية اليدينومن الخطوات الرئيسية للحفاظ على نضارة البشرة، ونعومة اليدين على الأخص، وضع كريم الحماية من الشمس، عند الخروج من المنزل، خاصة في ساعات النهار، حيث تعد أشعة الشمس فوق البنفسجية من أبرز أسباب شيخوخة الجلد، ومن الضروري وضع الكريم قبل 20 دقيقة من التعرض للهواء الطلق، حتى يمتصه الجلد جيداً. (زهرة الخليج)