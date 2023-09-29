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المرأة

جويل ماردينيان تخرج عن صمتها.. هل انفصلت عن زوجها؟

Lebanon 24
29-09-2023 | 15:25
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بعد غياب لأيام، عادت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان إلى نشاطها المعهود عبر حسابها على "إنستغرام".


وكانت قد انتشرت أنباء عن طلاقها من زوجها كمال قدورة بسبب خيانته لها مع امرأة شقراء على يخت في مدينة سان تروبي.
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وبدأت هذه الأخبار بالانتشار بعدما قامت "جويل" بنشر صورة سوداء، علّقت عليها بالقول: "الحياة مجنونة، كيف يمكن لأفضل يوم أن يتحوّل إلى أسوأ يوم! سأبتعد عن إنستغرام لوقت طويل جدًا، وأتمنّى لكم جميعًا أيامًا جميلة فقط".


وما زاد من وتيرة تلك الشائعات، حذف جويل كل الصور التي تجمعها بزوجها، والاستمرار بنشر التدوينات التي تعبّر عن قوتها وصلابتها.


الا ان جويل كشفت أن خلافًا عاديًا وقع بينهما حين كانا في رحلة عائلية، مؤكدة أن الأمور لم تصل إلى الطلاق أو الخيانة. وسخرت من الشائعات المتداولة عن خيانة زوجها لها، إذ أكدت أنهما لم يسافرا هذا العام إلى سان تروبي بسبب عُطلٍ في قاربهما.


وقالت إنها لا تقبل على نفسها البقاء مع زوجها في حال خانها، لا سيما أنها لا تعتمد عليه ماديًا، وليست ضعيفة الشخصية، مثلما أنها ليست امرأة لا تجد من يتقدّم لها.
المصدر: فوشيا
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