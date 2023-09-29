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المرأة

ما هي الأغنية التي أخرجت مي كساب من حزنها على والدها؟

Lebanon 24
29-09-2023 | 15:52
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كشفت الفنانة مي كساب عن كواليس أغنيتها الجديدة "حضن أبويا" والتي ترى فيها المنقذ لها من أحزانها على فقد والدها الفترة الماضية، والمقرر طرحها الأسبوع المقبل.


وقالت مي في تصريحات تلفزيونية إن "الأغنية فكرة رامز سليمان وكان المفروض تنزل في الصيف ولكن ظروف وفاة والدي جعلتني أؤجّل طرح الألبوم".
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وأضافت: "الأغنية دي خلّتني أعرف أدخل في مود الغنا تاني بعد الظروف اللي مريت بيها الفترة الأخيرة وهي من كلمات محمود عبد الله وألحان محمدي".
 
كما كشفت عن وجود جزء خامس من مسلسل "اللعبة"، قائلةً: "إحنا لسة في مرحلة الاتفاق ولو تمت على خير أكيد هيكون فيه".
المصدر: لها
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