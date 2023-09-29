لهذا السبب انسحبت الفنانة القديرة من مسلسلها مع سعاد عبدالله

أعلنت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد انسحابها من المشاركة في بطولة مسلسل درامي إلى جانب مواطنتها الفنانة الكبيرة سعاد عبدالله، كان من المقرر عرضه في رمضان 2024.

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وقالت الفهد في منشور عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي: "جمهوري العزيز، أعلن اعتذاري الرسمي عن عملي الرمضاني المقبل مع شقيقتي الغالية القديرة سعاد عبدالله لظروف خاصة وصحية أمرّ بها في الوقت الراهن وخارجة عن إرادتي".

وأضافت: "كل الشكر والتقدير لإدارة "أم بي سي" على ما قدّمته من جهد وتعاون لكي نجتمع من جديد ونسأل الله العلي القدير أن يجمعنا في المستقبل القريب وتمنياتي بالتوفيق للجميع".