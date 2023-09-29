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المرأة

لهذا السبب انسحبت الفنانة القديرة من مسلسلها مع سعاد عبدالله

Lebanon 24
29-09-2023 | 23:00
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أعلنت الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد انسحابها من المشاركة في بطولة مسلسل درامي إلى جانب مواطنتها الفنانة الكبيرة سعاد عبدالله، كان من المقرر عرضه في رمضان 2024.
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وقالت الفهد في منشور عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي: "جمهوري العزيز، أعلن اعتذاري الرسمي عن عملي الرمضاني المقبل مع شقيقتي الغالية القديرة سعاد عبدالله لظروف خاصة وصحية أمرّ بها في الوقت الراهن وخارجة عن إرادتي".
 
 
وأضافت: "كل الشكر والتقدير لإدارة "أم بي سي" على ما قدّمته من جهد وتعاون لكي نجتمع من جديد ونسأل الله العلي القدير أن يجمعنا في المستقبل القريب وتمنياتي بالتوفيق للجميع".
المصدر: لها
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