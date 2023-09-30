تزوجت 4 مرات.. أنغام تقدّم ابنها الكويتي على المسرح تعرفوا إليه (فيديو)

فاجأت الفنانة المصرية أنغام جمهورها في حفلها أمس الجمعة، في الكويت، بصعود نجلها عبد الرحمن على مسرح دار الأوبرا الكويتية لتقدمه للجمهور.



وقالت أنغام خلال حفلها في الكويت: "عبد الرحمن فهد الشلبي.. كويتي الجنسية.. هو ولدكم.. ولازم يزور بلده وتعلموه اللهجة دي مسؤوليتكم".



وأضافت: "شوفتو القمر الكويتي دا مبروك عليكم وعليَّ.. يتربى في عزكم".

أنغام عن ابنها عبدالرحمن

"علموه اللهجه لازم يتكلم كويتي" 🤣❤️ pic.twitter.com/v4UoLRDPPb — AnghamWorld (@AnghamWorld) September 29, 2023 Advertisement

وعبدالرحمن 17 سنة هو ابن أنغام من زوجها السابق الموزع الموسيقي الكويتي فهد، ولم يستمر طويلاً زواج الثنائي إذ انفصلا في عام 2007 بعد زواج دام 3 سنوات.



ويعيش الشاب في رعاية والدته منذ انفصالها عن والده حيث عانى منذ طفولته بمشاكل تأخر في المشي.



4 زيجات

وتزوجت أنغام 4 مرات، فالأولى كانت من مهندس الصوت مجدي عارف الذي أثمر زواجهما عن نجلها الأكبر "عمر" الذي يبلغ 25 سنة.



ثم في عام 2004 تزوجت من الموزع الموسيقى فهد وانفصلا بعدما تقدمت بقضية خلع.



أما الزيجة الثالثة فكانت من مواطنها الممثل أحمد عز عام 2011 واستمرت لمدة عام بشكل سري ولم تعلن عن زواجها للإعلام بحجة أنها كانت تواجه مشاكل بسبب حضانة أطفالها، وفي 2014 وقع الطلاق بينهما.



بينما كانت الزيجة الرابعة في حياة أنغام من الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم والذي يصغرها بأكثر من 10 أعوام، ففي شباط عام 2019، أعلنت أنغام عبر وسائل الإعلام أنها تزوجت إبراهيم، واستمر زواجهما لمدة عام حتى وقع الطلاق بينهما في آذار عام 2020 بسبب عودة إبراهيم إلى زوجته السابقة.(العربية)



