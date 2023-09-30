جيني إسبر من ضمن لجنة تحكيم ملكة جمال الكون

أعلنت الممثلة السورية جيني إسبر عن مشاركتها في لجنة تحكيم النسخة الـ71 لمسابقة ملكة جمال الكون "Miss Universe"، التي ستُقام في الإمارات.



ووثقت إسبر صورة لها عبر "انستغرام" للإعلان عن هذه المسابقة الجمالية، وكتبت: "لو نظرت إلى الوجود بعين التفاؤل لرأيت الجمال منتشراً في جميع مخلوقاته.. يشرفني أن أكون أحد أعضاء لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال الكون". (فوشيا)

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