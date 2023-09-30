للنساء.. 12 نصيحة فعّالة لإكتساب الكاريزما

تحلم كل امرأة بالتمتع بطله خاصة "كاريزما" تجذب إليها الانظار، وتجعلها محل إعجاب في كل مكان تتواجد فيه، لكن هل يوجد خطوات تساعد النساء على اكتساب ما يسمى ب "الكاريزما"؟.

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أبرز النصائح التي تساعدكِ على اكتساب الكاريزما:

1) إدراك كافة نقاط الضعف وإظهارها دون حرج: لم يكن إخفاء نقاط الضعف الموجودة بداخلنا سلوكًا صحيحًا في أي وقتٍ كان، ولكن عليكِ التحلّي بالشخصية الكاريزمية، ولكن حقًا الانطلاق بدءًا من نقاط الضعف، لتخلق جوًا من الراحة في التعامل مع الآخرين، فلا يكن مَن حولكِ في ريبةٍ من التعامل معكِ قط.

2) الاعتماد على المجاملات الصادقة

3) ‏الثقة بالنفس واحترام الذات

4) ‏الاهتمام بالتواصل البصري مع المحيطين: يمكنكِ الاعتماد على التواصل البصري كبنية تحتية لتساؤلك عن كيف تصبحين شخصية كاريزمية؛ فمن خلال إعارة المحيطين بكِ الاهتمام والإنصات اللازم أثناء التحدث ينعكس ذلك بانطباع جيد لمن حولكِ، ولكن في إطار معايير التواصل البصري التي إن زادت عن مدة معينة تأتي بنتيجة عكسية، فقط كل ما تحتاجين إليه هو التدرب جيدًا على هذه الطريقة بالشكل الأمثل.

5) ‏التحلّي بالتفاؤل: يتمتع الأشخاص الذين يتسمون بها؛ بالتفاؤل دائمًا، فلم يجتاح اليأس نظرتهم إلى الواقع والأحداث من حولهم إطلاقًا، فدائمًا ما ينظرون للمواقف بعين الإيجابية وتشجيع الآخرين والابتعاد عن تثبيط الهمم.

6) ‏إظهار الاحترام والمرونة للآخرين: اتخذي من المرونة والاحترام منهاجًا لحياتكِ في التعامل مع الآخرين سواءً كان على الصعيد الشخصي أو المهني، فكلاهما يترك ساحة التعبير عن الرأي فارغة أمام من حولكِ، وهذه هي بداية خطوات الأمان والاحترام لكِ.

7) ‏التمتع بقوة الشخصية وتحكيم العقل: لا تنساقي تبعًا لتيار الآخرين في اتخاذ الرأي إذ لم يكن مناسبًا لكِ، بل عليكي التصرف بحكمة عند التفكير بعيدًا عن العاطفة، ولكن لا تترددي أبدًا في اتخاذ حرية التعبير عما بداخلكِ مسلكًا للوصول إلى الأسس التي يعتمد عليها تأهيلكِ لتكوني شخصية كاريزمية.

8) ‏الاهتمام بالمظهر الخارجي: من الشائع في العامية اعتماد المظهر الخارجي كنقطة بداية لتقبل الشخص من عدمه، حتى وإذا كان هذا المنطق غير عادلًا بعض الشئ في أحيانٍ عديدة، إلا أنه قد يبدو ضمن الثوابت المتعارف عليها، ناهيكِ عن المظهر الخارجي من الملابس، بل هناك عدة معايير خارجية أخرى تدخل ضمن دائرة التقبل، من اللياقة الجسدية والطريقة المُتبعة في الحديث وكذلك الوقوف والجلوس.

9) ‏إيجاد نقطة وصل مشتركة مع الآخرين: البداية في التقارب بينكِ وبين الآخرين تنبع من النقاط المشتركة بينكم، إذ تساعد في خلق روح المودة واللطف في الحديث، وكذلك الراحة في التعامل، لذا فلا تكوني في ريبةٍ من إظهار النقاط المشتركة دائمًا، إذ تعد هذه الخطوة ضمن الوسائل الحتمية للارتكاز على الأسس التي تساعدك على أن تكون لديكِ كاريزما طاغية.

10) لغة الجسد: هي تلك اللغة التي تستطيعين من خلالها الاندماج مع الآخرين بجوٍ من الراحة والتفاعل بسهولة، من خلال حركات اليد ونبرة الصوت والانتباه للتفاصيل وانفعالات الوجه.

11) ‏كسر الروتين والاعتماد على الدعابة: لا بأس ببعض الدعابة واللطافة من حينٍ لآخر في الحديث مع من حولكِ، إذ تعد تلك الأمور البسيطة هي النقطة الفاصلة التي تستطيع من خلالها تخطّي الحواجز مع الآخرين والخروج عن الروتين المألوف الذي قد يصل للبرود والملل في التعامل أحيانًا.