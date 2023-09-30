طرق وحيل لجعل منزلكِ أكثر نظافة بأقل وقت ممكن

يعد العيش في بيت نظيف ومرتب غاية تسعى إليها جميع ربات المنازل، ومع تعدد الأغراض وربما العمل والعناية بالأطفال بات الأمر أكثر صعوبة ويحتاج إلى جهد كبير، على الرغم من أنه في الواقع لا يحتاج إلا إلى خطوات بسيطة ومرتبة تساعد المرأة على إنجاز المنزل وترتيبه في وقت مثالي.

ترى خبيرة التدبير المنزلي ريتا معدراني أن كل ربة منزل تتمنى أن تجعل كل غرفة منزلها لوحة جميلة، وهي قادرة على ذلك، حين تحسن تنظيم عملها، فإذا خصصت لكل غرفة يوما، واهتمت بتفاصيلها، سواء الظاهرة أو داخل الخزائن مثلا، فإنها ستحصل على منزل مرتب ومتكامل خلال أسبوع فقط.

ويمكن أن تعيد الكَرة بعد شهر، من آخر ترتيب تقوم به، والمقصد هنا الترتيب والتنظيف المتكامل للغرفة بكل زواياها وتفاصيلها، أما الترتيب اليومي للغرف بحيث تكون حسنة المظهر، فهذا عمل يومي وغير متعب إذا تم الاهتمام بالترتيب الجذري للغرفة مرة واحدة كل شهر. وتركز معدراني على الخطوات التالية لكل ربات المنازل اللواتي يواجهن تحديا كبيرا في ترتيب المنزل وتنظيفه:

الاستيقاظ باكرا

إن الشخص القادر على الاستيقاظ مبكرا لإنجاز مهامه، يستطيع أن يحقق أكبر إنجازات في يومه واستغلال اليوم بشكل أفضل. ووقت الصباح هو الوقت الذي يمتلك فيه الإنسان أكبر طاقة للتنظيف لكن مع ذلك يمكن العثور على وقت خاص ليكون أكثر نشاطا وراحة.

جعل التنظيف نشاطا عائليا

التنظيف مسؤولية عائلية، إذ ينبغي على الأطفال أيضا أن يتعلموا كيف يعتنون ببيئتهم، ويمكن لزوجك المساعدة أيضا. فكلما زاد عدد المشاركين كانت المهمة أسرع، وانتهت في وقت أقل. وهي عملية ماتعة في الواقع.

أيضا التعود على الترتيب الفوري، هو خطوة صغيرة جدا في الأداء، لكنها تمثل إنجازا كبيرا في ترتيب المنزل، حيث يفضل ترتيب السرير بعد الاستيقاظ، ويمكن أن يسهم كل أفراد الأسرة بذلك، وأيضا غسل الأطباق بعد الأكل مباشرة.

التركيز في العمل

عدم تشتيت الانتباه أثناء العمل في تنظيف المنزل مثل متابعة الإنترنت أو التلفاز، حتى يتم الإسراع في طريقة تنظيف البيت بدون تعب وبأسرع وقت.

لا تطلبي الكمال

بعض ربات البيوت تريد كل يوم أن تقوم بتنظيف البيت بكل قطعة فيه، فمن المطبخ للحمام للتنظيف العميق للستائر والسجاد والكنبات.

وهذا يعتبر ضرب من الخيال، لأن الاستمرار على هذا النحو لن يزيدك إلا تعبا ومشقة، وسوف يأتي الوقت الذي تملين منه العمل وتتركين التنظيف بأكمله؛ لذلك لا تثقلي على نفسك بالمهام.

لمسة تجديد في ديكور المنزل

التغيير والتجديد في كل شيء يخص المنزل من تنظيف وديكورات وغيرها، حافز كبير يزيد من النشاط ويكسر الروتين في التنظيف.

فيجب تغيير مظهر الغرفة قليلا قبل البدء بتنظيفها، وذلك لأن تغيير شكلها وإعادة ترتيبها يمنح الشخص شعورا بالتجديد، وحافزا للحفاظ على المظهر الجميل الجديد.

مكافأة الذات بقسط من الراحة

أعطي لجسدك حقه في الراحة حتى تستطيعين مواصلة أعمالك ومنها تجديد نشاطك، وكافئي نفسك بشيء بسيط، وفق قول خبيرة التدبير المنزلي معدراني.

(الجزيرة)