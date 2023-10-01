ممثلة سورية شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة عن تعرضها للخيانة والضرب.. وهذا ما قالته عن مشاهد القبلات





وتحدثت النجمة السورية عن حياتها الشخصية، مؤكدة تعرضها للخيانة من زوجها السابق وقد علمت من أحد الأشخاص ولكنها لم تتمكن من التأكد لذلك لم تنفصل عنه، لافتة إلى أنها تقبلت وقوع الخيانة الزوجية من قبل الرجل وسامحته على ذلك وأبرر له بسبب ضعفه أمام المغريات ووجود فراغ عاطفي لديه.

Advertisement

كما أشارت شمس الدين إلى أنها تعرضت للعنف والضرب من قبل أحد الرجال، لكنها لم تذكر اسمه، لافتة إلى أنها ترفض ذلك بشكل تام، وهذا ما دفعها حينها للدفاع عن نفسها وضربه. أثارت النجمة عبير شمس الدين ضجة كبيرة بتصريحاتها الجريئة عن الساحة الفنية وحياتها الشخصية بما في ذلك الخيانة الزوجية والإنتحار.وتحدثت النجمة السورية عن حياتها الشخصية، مؤكدة تعرضها للخيانة من زوجها السابق وقد علمت من أحد الأشخاص ولكنها لم تتمكن من التأكد لذلك لم تنفصل عنه، لافتة إلى أنها تقبلت وقوع الخيانة الزوجية من قبل الرجل وسامحته على ذلك وأبرر له بسبب ضعفه أمام المغريات ووجود فراغ عاطفي لديه.كما أشارت شمس الدين إلى أنها تعرضت للعنف والضرب من قبل أحد الرجال، لكنها لم تذكر اسمه، لافتة إلى أنها ترفض ذلك بشكل تام، وهذا ما دفعها حينها للدفاع عن نفسها وضربه.

ونفت شائعة محاولة الانتحار التي طالتها في وقت سابق، مؤكدة إيمانها الشديد بالله تعالى.



وعن الحياة الفنية، أكدت أن مشاهد القبلات في الأعمال الدرامية تحرك مشاعر الفنانين ولا يمكن إدراجها تحت إطار التمثيل وخدمة المشهد الدرامي فقط، مؤكدة رفضها أداء أي مشهد يتضمن وجود قبلة.



لكنها أيدت "الظهور في الأدوار الجريئة كالراقصات أو فتيات الليل في حال كان الهدف منها توصيل بعض الرسائل الإنسانية للجمهور، مع ضرورة الابتعاد عن الوقاحة بالعرض"، على حد تعبيرها. (لها)



