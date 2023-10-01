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المرأة

3 نصائح لتشجيع طفلك الانطوائي على التواصل معكِ

Lebanon 24
01-10-2023 | 11:00
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الانطوائية سمة شخصية يولد معها الطفل، وهناك فرق بين الطفل الانطوائي والخجول، فالطفل الخجول لا يحب أن يكون وحيداً، بينما يفضل الطفل الانطوائي عدم التواجد مع أشخاص آخرين ولا يحب التواصل.
إذا كان طفلك انطوائياً، فغالباً ما تواجهين معاناة في التواصل معه، ولكن عبر النصائح التالية يمكنكِ تشجيعه على التواصل معكِ. تابعي القراءة.
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1- اختاري الوقت المناسب للتواصل
فكري في الوقت الذي يكون فيه طفلك الانطوائي أكثر استعداداً للتواصل، وتجنبي الأوقات التي يكون فيها غير مستعد. مثلاً ابتعدي عن وقت عودته من المدرسة أو التمرين، لأنه يكون بحاجة إلى العزلة بعد التواجد لفترة مع أشخاص.

2- اختاري الأسئلة التي تفتح مجالاً للحديث
الطفل العادي يحب الحديث، بينما يفضل الطفل الانطوائي الرد بكلمات مختصرة تجنباً للتواصل، لذا يجب أن تختاري أسئلتك بذكاء، بحيث تدفعه للحديث. بمعنى أن الأسئلة التي يمكن الإجابة عنها بنعم أو لا، سوف تغلق مجال الحديث لأن الطفل الانطوائي سوف يجيب الإجابة الأسهل والأكثر أماناً بالنسبة له، وهي نعم أو لا، وربما يكتفي بالإيماء برأسه.
لذا الأفضل اختيار أسئلة تدفع طفلك نحو سرد المزيد من التفاصيل. مثلاً لا تسألي طفلك هل كان يومك في المدرسة جيداً؟ ولكن اسأليه: كيف كان يومك في المدرسة؟ أو أخبرني عن يومك في المدرسة.

3- ساعديه ليصبح مستعداً للتواصل
يحتاج الطفل الانطوائي إلى وقت حتى يكون مستعداً للتواصل، خلال هذا الوقت يجب أن تمنحيه ما يدفعه ويشعره بالحماس تجاه التواصل، مثل غمره بالمحبة والدفء، وعدم الضغط عليه، وإبداء استعدادك للإنصات إليه، مع تجنب أي وسائل تشتت تركيزه أو تشعره أنكِ لا تهتمين به مثل الأجهزة الذكية. فقط اجعلي طفلك يشعر بالارتياح حتى يستعد ويظهر قابليته للتواصل معكِ. (نواعم)   
المصدر: نواعم
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