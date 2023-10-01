ميريام فارس ترد على مقارنتها بالسيدة فيروز.. هذا ما قالته

ردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على الانتقادات التي وجهت لها وجدل مقارنة نفسها بالسيدة فيروز، بعد أن ذكرتها خلال كلمتها في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2023، التي فازت فيه بجائزة أول نجمة عربية تصل إلى العالمية.

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وقالت في تصريح لبرنامج "Et بالعربي": "التكريم حلو كتير، خاصة عندما يكون من وطنك الذي قدم التقدير لتعبك لسنوات طويلة، وشكراً لكل واحد كتب كلمة حلوة".

وعلقت على جدل كلمتها التي قالت فيها: "بتمنى يكون مكتوب أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية من الجيل الجديد لان سبقتني السيدة فيروز اللي صوتها واصل لكل العالم"، حيث اعتبر البعض أنها تضع نفسها في مقارنة مع فيروز، متعجبة: "فيه حد بيشبه حاله بالسيدة فيروز؟!".



وأضافت: "فيه ناس تتبع سياسة خالف تعرف، وينتظروا الإنسان الناجح ليأخذوا من نجاحه إذا ما وجدوا شيئاً ينتقدونه يقومون بتحريف كلامه ليوجهوا له النقد".



وأكدت أنها لا تهتم بهذه الشخصيات في حياتها المهنية ولا الشخصية. (ET بالعربي)