Advertisement

المرأة

ميريام فارس ترد على مقارنتها بالسيدة فيروز.. هذا ما قالته

Lebanon 24
01-10-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1112689-638317951319580395.jpg
Doc-P-1112689-638317951319580395.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ردت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على الانتقادات التي وجهت لها وجدل مقارنة نفسها بالسيدة فيروز، بعد أن ذكرتها خلال كلمتها في حفل توزيع جوائز الموريكس دور 2023، التي فازت فيه بجائزة أول نجمة عربية تصل إلى العالمية.
Advertisement
وقالت في تصريح لبرنامج "Et بالعربي": "التكريم حلو كتير، خاصة عندما يكون من وطنك الذي قدم التقدير لتعبك لسنوات طويلة، وشكراً لكل واحد كتب كلمة حلوة".
 
 
وعلقت على جدل كلمتها التي قالت فيها: "بتمنى يكون مكتوب أول نجمة لبنانية عربية تصل إلى العالمية من الجيل الجديد لان سبقتني السيدة فيروز اللي صوتها واصل لكل العالم"، حيث اعتبر البعض أنها تضع نفسها في مقارنة مع فيروز، متعجبة: "فيه حد بيشبه حاله بالسيدة فيروز؟!".

وأضافت: "فيه ناس تتبع سياسة خالف تعرف، وينتظروا الإنسان الناجح ليأخذوا من نجاحه إذا ما وجدوا شيئاً ينتقدونه يقومون بتحريف كلامه ليوجهوا له النقد".

وأكدت أنها لا تهتم بهذه الشخصيات في حياتها المهنية ولا الشخصية. (ET بالعربي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:36 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:50 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:01 | 2023-10-01
11:00 | 2023-10-01
08:00 | 2023-10-01
04:08 | 2023-10-01
01:21 | 2023-10-01
23:00 | 2023-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24