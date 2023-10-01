25
o
بيروت
27
o
طرابلس
32
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
15
o
بشري
24
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ممثلة مصرية شهيرة عن رأيها في ياسمين عز: تحتقر المرأة
Lebanon 24
01-10-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين أنها غير نادمة على إجهاض طفليها لعدم قدرتها على تحمّل المسؤولية.
وأضافت خلال حلولها ضيفة في برنامج "كتاب الشهرة"، أنها توَّد العيش بحرية وممارسة مهنتها كممثلة، فهي ترى أن انشغالها في الفن لن يسمح لها بممارسة الأمومة.
Advertisement
وقالت: "راضية جدًا عن فكرة عدم الإنجاب، وأنا مش قد المسؤولية، كفاية مسؤوليات، عاوزه أكون حرة وأعيش للفن، خاصة أنه يأخذ الوقت كله، فيه أيام نشتغل 20 ساعة.. إمتى الواحدة تمارس أمومتها وتأخذ بالها من أولادها؟ لازم يبقى فيه اختيار، وأنا اخترت".
وشددت على أن الأمومة تضحية وعطاء، وتمارس ذلك مع أشقائها وأصدقائها المقربين.
وعن رأيها بالإعلامية المصرية ياسمين عز، أكدت أنها غير معجبة بأفكارها، فهي ترى أنها تحط من شأن المرأة، وتقدّر الرجل أكثر من اللازم، وأضافت: "معنديش نصيحة لها، وهي عرفت تلفت الأنظار إليها لأنها قالت الأشياء الغريبة التي لا يتقبّلها المجتمع".
وتابعت: "هي بتسير وفق ما يَطلبه مسؤولو الإعداد في برنامجها"، قائلة: "أعتقد هي نفسها مش مقتنعة، لكن فيه مسؤولو إعداد قالوا لها قولي كده، وعرفوا يلفتوا الأنظار إليها لأنه بيتقال كلام مش منطقي الحقيقة". (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. وابنها "فهد" نسخة عن والده شاهدوا الصور
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. وابنها "فهد" نسخة عن والده شاهدوا الصور
04:29 | 2023-10-01
01/10/2023 04:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يدخل القفص الذهبي قريبا.. وحبيبته اعلامية معروفة (صور)
Lebanon 24
فنان شهير يدخل القفص الذهبي قريبا.. وحبيبته اعلامية معروفة (صور)
08:00 | 2023-10-01
01/10/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل تسعيرة مرتفعة.. هذا ما يتم تداوله في السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
الدولار يسجل تسعيرة مرتفعة.. هذا ما يتم تداوله في السوق الموازية عصرا
09:50 | 2023-10-01
01/10/2023 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فارق كبير بين فاتورتيّ الكهرباء و"الموتور"!
Lebanon 24
فارق كبير بين فاتورتيّ الكهرباء و"الموتور"!
02:45 | 2023-10-01
01/10/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الامطار تشتد مع برق ورعد في مختلف المناطق.. استعدوا لدرجات الحرارة المتدنية
Lebanon 24
الامطار تشتد مع برق ورعد في مختلف المناطق.. استعدوا لدرجات الحرارة المتدنية
05:41 | 2023-10-01
01/10/2023 05:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:53 | 2023-10-02
بعد خطفها الأنظار في الموريكس دور.. هيلدا خليفة بإطلالة جديدة ووضعيات جريئة (صور)
16:01 | 2023-10-01
تدليك الرأس لجمال شعرك وصحتك النفسية
14:00 | 2023-10-01
ميريام فارس ترد على مقارنتها بالسيدة فيروز.. هذا ما قالته
11:00 | 2023-10-01
3 نصائح لتشجيع طفلك الانطوائي على التواصل معكِ
08:00 | 2023-10-01
ممثلة سورية شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها الجريئة عن تعرضها للخيانة والضرب.. وهذا ما قالته عن مشاهد القبلات
04:08 | 2023-10-01
ظهرت بإطلالة جريئة بالدانتيل.. ماريتا الحلاني تلفت الأنظار مع زوجها الوسيم في باريس (فيديو)
فيديو
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
02/10/2023 09:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن تعرّضه لوعكة صحية خطيرة.. أول تعليق من الممثل فادي إبراهيم هذا ما قاله (فيديو)
00:33 | 2023-09-30
02/10/2023 09:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
02/10/2023 09:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24