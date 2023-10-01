ممثلة مصرية شهيرة عن رأيها في ياسمين عز: تحتقر المرأة

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كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين أنها غير نادمة على إجهاض طفليها لعدم قدرتها على تحمّل المسؤولية.وأضافت خلال حلولها ضيفة في برنامج "كتاب الشهرة"، أنها توَّد العيش بحرية وممارسة مهنتها كممثلة، فهي ترى أن انشغالها في الفن لن يسمح لها بممارسة الأمومة.وقالت: "راضية جدًا عن فكرة عدم الإنجاب، وأنا مش قد المسؤولية، كفاية مسؤوليات، عاوزه أكون حرة وأعيش للفن، خاصة أنه يأخذ الوقت كله، فيه أيام نشتغل 20 ساعة.. إمتى الواحدة تمارس أمومتها وتأخذ بالها من أولادها؟ لازم يبقى فيه اختيار، وأنا اخترت".وشددت على أن الأمومة تضحية وعطاء، وتمارس ذلك مع أشقائها وأصدقائها المقربين.وعن رأيها بالإعلامية المصرية ياسمين عز، أكدت أنها غير معجبة بأفكارها، فهي ترى أنها تحط من شأن المرأة، وتقدّر الرجل أكثر من اللازم، وأضافت: "معنديش نصيحة لها، وهي عرفت تلفت الأنظار إليها لأنها قالت الأشياء الغريبة التي لا يتقبّلها المجتمع".وتابعت: "هي بتسير وفق ما يَطلبه مسؤولو الإعداد في برنامجها"، قائلة: "أعتقد هي نفسها مش مقتنعة، لكن فيه مسؤولو إعداد قالوا لها قولي كده، وعرفوا يلفتوا الأنظار إليها لأنه بيتقال كلام مش منطقي الحقيقة". (فوشيا)