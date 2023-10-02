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المرأة
هنا الزاهد تكشف عن خوفها من زوجها أحمد فهمي!
Lebanon 24
02-10-2023
|
06:22
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اعترفت الفنانة المصرية هنا الزاهد، بأنها تتأثر بالشائعات التي تظهر حول علاقتها بزوجها الفنان أحمد فهمي، وبالتعليقات السلبية من قبل الجمهور، حيث يصل الأمر في بعض الأحيان إلى قيامها بمراسلتهم، لمعرفة السبب الذي أدى بهم لكتابة ما يتناقلونه.
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وأكدت هنا أن على الممثل تحمل فكرة إطلاق الشائعات حوله، دون جعلها تؤثر على نفسيته، وترى أن الحل الأفضل هو عدم الرد عليها، مع إيمانها بضرورة إبقاء الفنانين حياتهم الشخصية بعيدة عن عملهم، مشيرة إلى أنها تفضل أن يتكلم الناس عن أعمالها والنجاحات التي تحققها.
وكشفت هنا خلال لقاء لها مع مواطنها الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، كواليس تعاونها مع زوجها أحمد فهمي في الأعمال الفنية، معربة عن خوفها منه، بسبب شعوره بالتوتر، وعدم رغبته بحدوث أي مشاكل أو أخطاء، مع مراعاته مشاعر من حوله.
ووصفت تعاونهما بأنه "جميل وخير عليه"، كما أنه حقق نجاحًا لافتًا، لا سيما في مسلسل "الواد سيد الشحات"، وفيلم "مستر إكس".
وأعربت الفنانة المصرية، عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل "سيب وأنا أسيب" الذي عُرض مؤخرًا، وحققت خلاله نجاحًا لافتًا من خلال شخصيتها "نبيلة".
وحول رأيها بالفنان أحمد السعدني الذي شاركها بطولة المسلسل، قالت: "كنت فكراه رخم، وكنت بشوفه في الجيم بيسلم عليا بطريقة غريبة كده، وأرجع أقول هو دمه تقيل ولا إيه، وفي الآخر قالي أنا بحبك جداً كممثلة بس كنت مكسوف، طلع بيتكسف!".
ووصفت السعدني "بالضخم"، حيث شكل فارق الطول بينهما عدة مفارقات، خلال كواليس تصوير المسلسل، ما جعلها تقف على "خشب" أثناء تصوير المشاهد القريبة.
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