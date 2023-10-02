فنانة عربية تكشف علاقتها بإبن أنغام الأصغر!

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أثارت الفنانة فيدرا فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت ألبوم صور يجمعها وأسرتها، بعبد الرحمن الابن الأصغر للمطربة أنغام، والذي يحمل الجنسية الكويتية، وقالت فيدرا إنها أردنية الجنسية، ولكنها بنفس الوقت "عمة" عبد الرحمن، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل.ونشرت ألبوم الصور عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، وظهر عبد الرحمن وكأنه أحد أفراد أسرتها، وعلقت فيدرا على ألبوم الصور قائلة: عبد الرحمن فهد الشلبي، مامته المطربة المصرية أنغام، أبوه الموزع الموسيقي الكويتي فهد وعمته فيدرا الأردنية، حبيب أمه وأبوه وعمته.وما ذكرته فيدرا دقيق وصحيح، حيث إنها شقيقة الموزع الموسيقي فهد ولكن من "الأم" فقط، وولدت فرح أحمد علي الشهيرة بـفيدرا في الكويت، وعاشت طفولتها هناك، ولكنها انتقلت لاحقاً إلى القاهرة ثم غادرت لتلقى التعليم في عدة دول غربية.