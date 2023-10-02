منى زكي وبلقيس فتحي تتألقان بالأحمر في عروض باريس للموضة

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يُشكّل الأحمر أحد أبرز ألوان هذا الخريف كما كان القاسم المُشترك بين إطلالتي النجمتين منى زكي وبلقيس فتحي خلال مُشاركتهما بفعاليات أسبوع باريس للموضة.. فما هي الأفكار الجديدة التي اعتمدتاها في مجال الأناقة؟يُعتبر حضور النجمات والنجوم من عناصر الجذب الأساسيّة التي تعتمدها دور الأزياء العالميّة خلال أسابيع الموضة، وأبرز دليل على ذلك كثافة حضور المشاهير في أسبوع باريس للموضة الذي تستمر فعالياته حتى يوم الثلاثاء.وقد شكّل عرض L’Oreal Paris الذي تمّ تنظيمه في الأول من تشرين الأول الجاري عند أقدام برج إيفل المناسبة التي استقطبت العدد الأكبر من النجمات، إذ تمّت دعوة جميع صديقات العلامة وسفيراتها للمشاركة بتقديم مجموعة من الإطلالات الساحرة على مسرح عرضها.وحمل هذا الحدث بنسخته السادسة عنوان Walk Your Worth، وهو شكّل مناسبة لتسليط الضوء على برنامج Stand Up العالمي للتوعية والتدريب على مواجهة التحرّش الذي تتعرّض له النساء في الشوارع، والذي سبق إطلاقه في العام 2000.ومن الممثلات اللواتي شاركن بهذه الفعالية: هيلين ميرين، إيفا لونغوريا، أندي ماكدويل، آيشواريا راي، إيل فانينغ، والعارضتين كيندال جينير وكوكو روشا...أما من العالم العربي، فشاركت بهذا العرض الممثلة المصريّة منى زكي التي تألقت بثوب أحمر قصير رافقته تنورة طويلة جداً من الخلف.ونسّقت إطلالتها مع أقراط كبيرة وحذاء باللون الفضي.وقد شاركت منى زكي أيضاً بحفل العشاء الذي أقامته L’Oreal Paris بعد عرضها وظهرت في هذه المناسبة بثوب أسود طويل زيّنه الدانتيل من توقيع دار Elie Saab ونسّقته مع حقيبة سوداء من الدار نفسها، ومجوهرات ماسيّة من Chopard، وصندل من Maison Valentino.من جهتها كانت النجمة اليمنيّة بلقيس فتحي من بين المدعوّات لحضور عرض دار Valentino، واعتمدت أحمر فالنتينو الأيقوني لكامل إطلالتها التي تألفت من سروال عريض، قميص بقصة رجاليّة، ربطة عنق غطاها الباييت، ومعطف طويل بالإضافة إلى حقيبة وحذاء باللون الأسود، وقد كان لافتاً ظهور بلقيس إلى جانب مصمم الدار بيير باولو بيتشولي الذي استقبلها بحفاوة لافتة.