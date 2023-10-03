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المرأة
بريتني سبيرز تعترف بتقليد فنانة من أصل لبناني: أداء ألهمني! (صور)
Lebanon 24
03-10-2023
|
00:07
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اعترفت المغنية بريتني سبيرز، بأن السكاكين التي استخدمتها في فيديو الرقص المثير للجدل الذي نشرته مؤخراً، لم تكن حقيقية، وأنها كانت تحاول أن تقلد النجمة الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا، في الرقص.
وأوضحت النجمة الأميركية ما يلي: "أعلم أنني أثرتُ قلق الجميع بالمنشور السابق، ولكن هذه سكاكين مزيَّفة استأجرها فريقي من متجر Hand Prop في لوس أنجلوس".
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وأضافت: "هذه ليست سكاكين حقيقية.. لا أحد يحتاج للقلق أو الاتصال بالشرطة.. أحاول تقليد أداء أحد الفنانين المفضلين لديّ، شاكيرا.. أداء ألهمني! تحية لنا نحن الفتيات الجريئات اللواتي لا يخشين تجاوز الحدود وتحمل المخاطر".
المصدر: سيدتي
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