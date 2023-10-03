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المرأة

باميلا أندرسون بخطوة جريئة جديدة... أطلّت من دون مكياج وهكذا بدت! (صور)

Lebanon 24
03-10-2023 | 01:47
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قامت باميلا أندرسون بخطوة جريئة في أسبوع الموضة في باريس عندما حضرت حفل عشاء مرموق بدون مكياج، وتركت المعجبين مذهولين بمظهرها الطبيعي.
 
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تحدت باميلا أندرسون أسبوع الموضة في باريس، بمظهر خلا تماماً من المكياج، متباهية بجمالها الطبيعي، والنمش على وجهها، عندما انضمت إلى عدد كبير من المشاهير في حفل عشاء أندرياس كرونثالر فيفيان ويستوود، يوم السبت.

ظهرت بشرة باميلا، خالية من العيوب، وتألقت بأناقتها في أسبوع الموضة في باريس، حيث ارتدت معطفاً كبيراً من الكشمير مع تنورة متطابقة تتدلى حتى ركبتيها.

واكتملت أناقتها بقبعة بنية وجوارب سوداء شفافة وحذاء بكعب عال وشرائط بنية، في حين أخفت جزءاً كبيراً من شعرها الأشقر تحت قبعتها مع خصلة واحدة بارزة لتأطير وجهها، وزينت عنقها بسلسلة فضية. 

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